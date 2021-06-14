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王浩宇指「全台都在陪新北三級警戒」 黃子哲：人格低劣

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
民進黨前市議員王浩宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨前市議員王浩宇。圖／聯合報系資料照片

新北市市長侯友宜請蔡總統能約束綠營人士，不要惡意抹黑謾罵，一起齊心抗疫。民進黨前議員王浩宇在臉書怒嗆侯：「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」國民黨文傳會副主委黃子哲表示，果然民進黨內的「惡毒跑得比約束快」，王浩宇這種混蛋加三級的言論，根本就是對新北市的惡意歧視與分化。

黃子哲指出，台灣這波疫情的破口，連不少國際媒體都認證，主因與指揮官陳時中放寬機組人員的檢疫時間成為3+11天，以及諾富特飯店未能分流有關。新北市與台北市被波及成為重災區，王浩宇沒檢討防疫破口的源頭，卻不斷惡意攻擊侯友宜，除了顯示其人格有嚴重的低劣化外，更證明民進黨確實持續在進行「誅侯」行動。

黃子哲表示，對政治人物的監督與指教，甚至是批評，那是民主的常態。但用噴口水、潑髒水、以及用假訊息來抹黑等的手段，則是民主的喪心病狂。先不談其他人，王浩宇之前宣稱侯友宜將新北患者送往中南部，以及新北市篩檢站醫護人員穿著拋棄式雨衣等，都被證實是造謠。王不但沒道歉，還繼續詆毀新北市，身為黨主席的蔡英文難道不該好好約束嗎?

黃子哲說，王浩宇所謂「全台灣都在陪新北市三級警戒」說，就是在指責新北市拖累全台疫情，無法恢復正常生活，全都是新北市的錯。這無疑是對新北市民的污辱與打擊，更意圖轉移民進黨抗疫無能與不力的焦點。「其實人民更想問的是，全台灣都在陪民進黨政府等疫苗來，蔡英文總統，你知不知道？」

民進黨 王浩宇

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