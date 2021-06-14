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蔡遭泰國打臉 江啟臣：他國把總統府當假訊息中心很丟臉
蔡英文總統日前指稱，供應台灣的AZ疫苗藥廠主要在泰國生產，但泰國因疫情嚴重，優先將AZ疫苗留在國內，不過昨天遭泰國政府已否認這項說法。國民黨主席江啟臣呼籲蔡總統，不要讓其他國家把我國總統府的發言當成「假消息訊息中心」，這對國家顏面來講是很傷的事情。
江啟臣呼籲蔡總統，疫苗政策錯誤就承認，不要找理由、不要找藉口，更不要把這個責任甩到其他國家去，「這次把責任丟給泰國，被泰國打臉，是很丟臉的事情」。
江啟臣奉勸蔡總統好好面對錯誤，趕快亡羊補牢，不要讓其他國家把我國總統府的發言，當成假消息的訊息中心，這對國家顏面來講是很傷的事情。尤其蔡總統又長期推動所謂的南向政策，這對我國南向政策並沒有加分，也沒幫忙，更不用談對我國疫苗取得有任何幫忙。
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