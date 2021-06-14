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黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

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黃偉哲在總統臉書留下這四個字 網友：暗喻眾叛親離？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台南市長黃偉哲在蔡英文總統臉書留言「粽盼親離，保持距離」。圖／取自蔡英文總統臉書
台南市長黃偉哲在蔡英文總統臉書留言「粽盼親離，保持距離」。圖／取自蔡英文總統臉書

台南市長黃偉哲在蔡英文總統臉書留言「粽盼親離，保持距離」。圖／取自蔡英文總統臉書
台南市長黃偉哲在蔡英文總統臉書留言「粽盼親離，保持距離」。圖／取自蔡英文總統臉書

蔡英文總統今天在臉書指出，今天是端午節，謝謝大家配合落實防疫。未料台南市長黃偉哲在底下留言「粽盼親離，保持距離」，原本是逗趣諧音，未料引發網友一陣質疑「暗喻這個政府已眾叛親離了，高招」、「小編吃了誠實肉粽：眾叛親離」和「用這種成語，國文程度是出了什麼問題？」

蔡英文今在臉書指出，今天是端午節，謝謝大家配合落實防疫。線上問候代替面對面團聚，就是愛護家人最適合的方式。端午佳節，願台灣平安。

但黃偉哲留言「粽盼親離，保持距離」，原本是用諧音來叫大家與親人保持距離，不到一個小時，破三百人回覆，但底下留言卻「歪樓」。

有網友說，在總統的版面說「眾叛親離」？市長吃到誠實豆沙包了嗎？還有有網友說「總算見到一個眾叛親離的深綠人員」，「是來護駕的？還是來補刀的？我越來越喜歡台南市長了！」，「市長真的是民進黨的良心！竟然敢直接講眾叛親離，對您的尊重恢復一點點。」

貼文在網路上引發熱議後，黃偉哲重新貼文，將「粽盼親離」改為「粽志成城」。

貼文在網路上引發熱議後，黃偉哲重新貼文，將「粽盼親離」改為「粽志成城」。圖／翻攝蔡英文總統臉書
貼文在網路上引發熱議後，黃偉哲重新貼文，將「粽盼親離」改為「粽志成城」。圖／翻攝蔡英文總統臉書

蔡英文 端午節

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