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桃園開放懷孕醫護優先打莫德納 市府：提高接種普及率

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
為提升疫苗接種普及率，桃園市開放懷孕醫護優先接種莫德納疫苗。圖／市府提供
為提升疫苗接種普及率，桃園市開放懷孕醫護優先接種莫德納疫苗。圖／市府提供

台中市昨宣布中央同意懷孕醫事人員優先接種莫德納疫苗，桃園市今也跟進，第一類醫事人員、醫療機構非醫事人員懷孕者，可預約優先施打，11責任醫院，目前全市還有2000餘劑可施打，市府表示是為了增加醫護接種普及率。

市長鄭文燦表示，中央配賦的第一波疫苗8500劑，目前尚餘2000餘劑，將開放第一類醫事人員、醫療機構非醫事人員懷孕者預約優先施打，衛生局請部立桃園醫院、聯新國際醫院保留部分莫德納疫苗予懷孕的上述人員。

有醫護表示，莫德納疫苗保護力較AZ疫苗高，部分研究也指出對懷孕者的副作用較AZ小，因此有些人想等莫德納。

桃園市府表示，為了增加醫護接種普及率、鼓勵施打，因此開放讓懷孕醫護可優先施打莫德納疫苗，醫護人員可自行選擇。

台中市長盧秀燕日前表示，醫護人員身處高風險，國外研究指莫德納疫苗可讓孕婦接種，市府昨向取得中央同意，各醫院剩餘的莫德納疫苗將優先提供懷孕醫事人員接種。

莫德納疫苗 懷孕 醫護人員

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