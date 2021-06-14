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江啟臣願做國產疫苗三期試驗者 綠營：將登記表公開給大家看

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團今辦線上記者會。圖／取自黨團直播
民進黨團今辦線上記者會。圖／取自黨團直播

國民黨主席江啟臣昨天表示，願意帶頭來作為三期試驗的試驗者，以符合國際標準，相信能提高國人施打信心。立法院民進黨團表示，呼籲江主席若願意三期試驗，就上網登記，登記表公開給大家看，並呼籲國民黨從政黨員優先登記，支持國產疫苗要透過行動，不要政治口水。

民進黨立院黨團今辦線上記者會，媒體詢問，江啟臣說自願當國產疫苗三期試驗者，還號召民進黨一起響應，黨內會支持嗎？國民黨立委還質疑，難道民進黨不敢打國產疫苗嗎？

黨團幹事長劉世芳指出，謝謝江主席願意身先士卒，網站都有開放，登記報名就可以，民進黨從不汙名化國際上疫苗或國產疫苗，任何疫苗只要讓國人身體健康，可防禦疫情影響都歡迎，反倒是有些是特權、人情介入打疫苗，這些人才是居心叵測。

黨團書記長羅致政說，江主席願意三期試驗就上網登記，登記表公開給大家看，也請他呼籲國民黨從政黨員優先登記，且民進黨很清楚總統、副總統都要打國產疫苗，相信也不用國民黨替民進黨擔心，一定全力支持國產疫苗。

黨內立委鄭運鵬說，國民黨長期以來對國產疫苗，都抱著開玩笑的態度，這種汙名化其實沒必要，全世界疫苗都是通過緊急授權，只要通過緊急授權國產疫苗一定安心，且打在所有國人身上，若有後遺症政府都會負責任。

鄭運鵬說，包含江啟臣、前總召林為洲對國產疫苗的攻擊強烈建議適可而止，國民黨選擇性對國產疫苗攻擊，保護中國疫苗，完全沒科學根據 ，只會造成偏見和恐慌，請江主席支持國產疫苗要透過行動，不要政治口水。

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