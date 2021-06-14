侯友宜要總統約束綠營 羅致政：像黑道在喊話

新北市長侯友宜表示，日前有提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。新北市民進黨立委羅致政指出，侯友宜的喊話根本不像是市長，「像是黑道在喊話」，感到詫異、不可思議，新北民代未來只會更加嚴格監督，否則不講話會被侯友宜講成約束，剛好落人口實，該講的一定會講。

羅致政說，侯友宜怎麼跟總統反映他不知道，但很詫異侯友宜自己說「請總統約束底下人」，這讓他看到不像是市長，反而像是黑道在喊話，頂多是個警長在講話，以市長格局來說很難以被理解，且總統也不會去要求在地民代能說什麼不能說什麼，因為任何防疫工作不夠好、出問題的地方，民代代表民意，當然要監督。

羅致政說，但侯友宜認為對他監督都是「抹黑謾罵」，對民代相當不公平，新北市民代現在只會更加嚴格監督，該講一定會講，否則不講話，會被講成「被約束」，「被要求」不能對他有任何批評，剛好落人口實。

羅致政說，新北市防疫做得好不好，市民都看在眼裡，全台灣都希望老人就近施打，不管你戶籍有無在當地，因為老人行動不便，是高風險族群，但新北卻以戶籍優先，其他再說，這樣決策造成地方反彈，提高老人移動、群聚風險，市民當然會放大眼鏡來看，這樣決策到底對還不對。