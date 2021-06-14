快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜要總統約束綠營 羅致政：像黑道在喊話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委羅致政。圖／取自黨團記者會直播
民進黨立委羅致政。圖／取自黨團記者會直播

新北市長侯友宜表示，日前有提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。新北市民進黨立委羅致政指出，侯友宜的喊話根本不像是市長，「像是黑道在喊話」，感到詫異、不可思議，新北民代未來只會更加嚴格監督，否則不講話會被侯友宜講成約束，剛好落人口實，該講的一定會講。

羅致政說，侯友宜怎麼跟總統反映他不知道，但很詫異侯友宜自己說「請總統約束底下人」，這讓他看到不像是市長，反而像是黑道在喊話，頂多是個警長在講話，以市長格局來說很難以被理解，且總統也不會去要求在地民代能說什麼不能說什麼，因為任何防疫工作不夠好、出問題的地方，民代代表民意，當然要監督。

羅致政說，但侯友宜認為對他監督都是「抹黑謾罵」，對民代相當不公平，新北市民代現在只會更加嚴格監督，該講一定會講，否則不講話，會被講成「被約束」，「被要求」不能對他有任何批評，剛好落人口實。

羅致政說，新北市防疫做得好不好，市民都看在眼裡，全台灣都希望老人就近施打，不管你戶籍有無在當地，因為老人行動不便，是高風險族群，但新北卻以戶籍優先，其他再說，這樣決策造成地方反彈，提高老人移動、群聚風險，市民當然會放大眼鏡來看，這樣決策到底對還不對。

侯友宜 羅致政

延伸閱讀

侯友宜要求總統約束綠營 民進黨：不該把監督都視為惡意

11日交通流量增加16.7% 侯友宜憂成防疫破口

配發8.3萬劑AZ疫苗 侯友宜：洗腎患者、長照機構優先

中央突襲宣布配送疫苗 侯友宜：中央應早點告知

相關新聞

桃園開放懷孕醫護優先打莫德納 市府：提高接種普及率

台中市昨宣布中央同意懷孕醫事人員優先接種莫德納疫苗，桃園市今也跟進，第一類醫事人員、醫療機構非醫事人員懷孕者，可預約優先...

江啟臣願做國產疫苗三期試驗者 綠營：將登記表公開給大家看

國民黨主席江啟臣昨天表示，願意帶頭來作為三期試驗的試驗者，以符合國際標準，相信能提高國人施打信心。立法院民進黨團表示，呼...

侯友宜要總統約束綠營 羅致政：像黑道在喊話

新北市長侯友宜表示，日前有提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。新北市民進黨立委羅致政指出，侯友宜的...

【圖輯】照片看歷史／費時8年耗資32億 石門水庫竣工盛典

經過8年的努力，投資32億元，規模宏大的石門水庫，於1964年6月14日上午舉行竣工儀式，當時副總統陳誠愉快地親臨工地，主持此一盛典。台灣北部的居民，整天為這座惠及數百萬人的水庫的竣工興高采烈。曾躬親策畫這項工程籌建工作的陳副總統，及工程實際負責人執行長徐鼐及總工程師顧文魁等，在前往參加竣工典禮的路上，受到桃園和中壢居民的歡迎。 ...

【影音】疫界人生／三級警戒藝文界紛停演 劇團掙扎停損求生

新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒宣布後，藝文團體因為群聚禁令，無法演出，連演員排練要暫停。「狂想劇場」導演廖俊凱望著空蕩蕩...

基本盤鬆動 綠委憂民意雪崩

國內新冠肺炎疫情蔓延，疫苗短缺，引爆民怨。據悉，最近民進黨在南部基本盤也開始鬆動，「打不到疫苗」也讓深綠民眾相當焦慮，基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。