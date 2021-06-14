孫大千：民進黨疫苗數量分藍綠 還鬼扯同島一命

疫苗數量分配引發南北論戰。前立委孫大千在臉書批評，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？為了掩飾政府疫苗採購的失敗，民進黨現在顯然是打算在綠色執政縣市的疫苗施打速度上做文章，希望能夠扳回一城，平息民怨。

孫大千指出，新北市被3+11拖累，成為此次本土疫情的超級重災區，結果新北市只有分配到8.3萬劑疫苗，而疫情相對緩和的高雄市，扣掉國軍專案，竟然可以得到8萬劑疫苗，這怎麼會符合風險的比例原則呢？市長是藍是綠，待遇就差這麼多嗎？

孫大千說，台北市政府一直到11日下午4點，才知道疫苗12日會發下來以及確實的數量。然而，高雄市政府竟然在1周前就已對長輩發送通知單，而且表示12日下午就可以開打，難道陳其邁會未卜先知中央的配發數量嗎？還是中央政府早就私下先行告知了呢？市長是白是綠資訊就差這麼多嗎？

孫大千說，原來，在民進黨的眼中，疫苗的分配看的不是風險，而是顏色。只要顏色不一樣，待遇就不對等，資訊也不對稱。台北市和新北市的市民只是因為沒有選出一個綠色的市長，所以連人命的價值也不一樣嗎？其實，這不是數學不好，只是顏色不對。

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