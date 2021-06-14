快訊

回堵引民怨 匝道儀控恢復連假模式

西南風北晴熱中南多雨 吳德榮：「梅雨季」尚未結束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千：民進黨疫苗數量分藍綠 還鬼扯同島一命

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？圖／取自孫大千臉書

疫苗數量分配引發南北論戰。前立委孫大千在臉書批評，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？為了掩飾政府疫苗採購的失敗，民進黨現在顯然是打算在綠色執政縣市的疫苗施打速度上做文章，希望能夠扳回一城，平息民怨。

孫大千指出，新北市被3+11拖累，成為此次本土疫情的超級重災區，結果新北市只有分配到8.3萬劑疫苗，而疫情相對緩和的高雄市，扣掉國軍專案，竟然可以得到8萬劑疫苗，這怎麼會符合風險的比例原則呢？市長是藍是綠，待遇就差這麼多嗎？

孫大千說，台北市政府一直到11日下午4點，才知道疫苗12日會發下來以及確實的數量。然而，高雄市政府竟然在1周前就已對長輩發送通知單，而且表示12日下午就可以開打，難道陳其邁會未卜先知中央的配發數量嗎？還是中央政府早就私下先行告知了呢？市長是白是綠資訊就差這麼多嗎？

孫大千說，原來，在民進黨的眼中，疫苗的分配看的不是風險，而是顏色。只要顏色不一樣，待遇就不對等，資訊也不對稱。台北市和新北市的市民只是因為沒有選出一個綠色的市長，所以連人命的價值也不一樣嗎？其實，這不是數學不好，只是顏色不對。

新冠疫苗 孫大千

延伸閱讀

孫大千：蔡英文以為廉價道歉就夠了嗎？應讓這4人負責

蔡英文為何護高端 孫大千提3質疑點出背後複雜政商關係

林右昌說柯文哲聽他話 孫大千酸：想選台北市長想瘋了

買疫苗牛步 孫大千：拿追殺國民黨效率台灣早群體免疫

相關新聞

電話直接說 侯友宜盼蔡總統「管管底下人」

新北市長侯友宜近來在防疫議題上頻遭綠營攻擊，他表示，日前有提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。新北...

孫大千：民進黨疫苗數量分藍綠 還鬼扯同島一命

疫苗數量分配引發南北論戰。前立委孫大千在臉書批評，民進黨還要鬼扯什麼同島一命，現在連配發疫苗都要戴上有色眼鏡分藍綠嗎？為...

【影音】疫界人生／三級警戒藝文界紛停演 劇團掙扎停損求生

新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒宣布後，藝文團體因為群聚禁令，無法演出，連演員排練要暫停。「狂想劇場」導演廖俊凱望著空蕩蕩...

基本盤鬆動 綠委憂民意雪崩

國內新冠肺炎疫情蔓延，疫苗短缺，引爆民怨。據悉，最近民進黨在南部基本盤也開始鬆動，「打不到疫苗」也讓深綠民眾相當焦慮，基...

冷眼集／「防疫資優生」遭留校察看

日本捐贈的ＡＺ疫苗上周由指揮中心分配給各地，但高雄市被質疑獲配數量比重災區雙北還高，再度引發藍綠口水戰。雖然指揮中心解釋...

綠色「認知作戰」大當機 暫低調止血

這波本土疫情爆發後，民進黨政府的防疫政策備受質疑，又接連爆出親綠寫手林瑋豐ＰＴＴ反串及黨部網路社群中心主任范綱皓的不實圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。