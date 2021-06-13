G7公報首提台海和平重要性 總統府感謝

第47屆7大工業國集團（G7）領袖峰會落幕並發布聯合公報，強調台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。總統府發言人張惇涵今天表示，這是G7領袖峰會公報首度強調台海和平穩定重要性，也是今年繼美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議及日澳2+2會議後，世界主要民主國家，再次具體表現對區域和平穩定的高度關注，我國政府再次誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

張惇涵表示，這是從G7前身G6成立以來，36年來首度在峰會聯合公報中，納入友台內容。這再次印證台海的和平穩定，不僅限於兩岸關係的範疇，已經提升至印太區域，並已成為全球高度關注的焦點，對於促進「自由與開放的印太地區」而言，至為關鍵。

張惇涵重申，台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」。台灣與G7成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，台灣一定會堅守區域內負責任成員的角色，也一定會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與G7成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會的支持，台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。

【中央社台北13日電】

G7峰會聯合公報，首度表明重視台海和平穩定。學者林穎佑、舒孝煌今天表示，台灣重要性提升除了自身經濟實力擁有一席之地，台灣位處重要海上交通線，在全球化時代若台海發生變化，恐影響全球經濟。

第47屆七大工業國集團（G7）領袖峰會於13日晚間在英國康瓦爾（Cornwall）圓滿落幕，會後發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；這是G7前身G6自1975年成立後，36年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑表示，此舉代表台海區域的安全、經濟，對於全世界來說相當重要，並藉此凸顯出台灣對全世界的重要性。

林穎佑認為，近年台灣在台海地區的重要性提升，關鍵除了台灣的經濟實力，例如半導體、晶圓產業在世界上擁有一席之地外，另外就是台灣位處重要的海上交通線。

林穎佑指出，當前有所謂「四海連動（南海、台海、東海、黃海）」說法，意指若南海、台灣、朝鮮半島及日本等處發生狀況，都會有連帶效果，尤其在全球化的經濟發展時代，若台海發生變化、可能牽一髮動全身，進而影響全球經濟；因此，在現今後疫情時代，各國都會希望台海狀況越穩定越好，以有餘力面對疫情（CVOID）這種非傳統安全威脅。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌也表示，中共的戰狼外交、軍機擾台已持續兩三年，此舉讓周邊國家，特別是美國、日本、韓國相當關切，加上美國近年已將重心轉向西太平洋地區，尤其在前美國總統川普任內，想將歐洲國家的力量帶入亞太地區，以此聯合各國壓制中國。

舒孝煌指出，美國總統拜登上任後的外交政策則更加細緻，除了過去川普政府強調的軍事力量，拜登政府更結合經濟、外交等多元力量壓制中國；而除了台海情勢，若中美大打貿易經濟戰，美國也更加必須與歐洲國家結盟。