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批政府帶風向 藍委：無人究責官員採購疫苗不力
日本援台的124萬劑今天開打，國民黨立委賴士葆今在臉書質疑，看到中央指揮中心的分配居然這麼厚高雄、薄重災區的雙北，荒腔走板式的分配令人忿忿不平，陳時中面對防疫不利的各界排山倒海式的指責，他必須更加向深綠靠攏。
賴士葆表示，面對累積確診數超過5000的新北市、超過3000的台北市，為何被分配的疫苗數居然比確診數在60左右的高雄市少很多，這當然是一種政治操作，因為陳時中之所以當上衛福部長乃至指揮中心的指揮官，靠的不是他的專業、而是他的深綠背景。
賴士葆說，面對防疫不利的各界排山倒海式的指責，陳時中必須更加向深綠靠攏，於是荒腔走板式的分配令人忿忿不平，即使後來對雙北市各再加10%，仍然無法平息雙北市的眾怒。指揮中心需要對這一次的分配對外做一個公開透明的說明。
賴士葆也質疑，現在台灣政府帶領的氛圍風向，沒有人去追究違法洩漏個資的問題，沒有政府官員被究責檢討採購疫苗不力的怠惰失職，以致於無法保障民眾生命安全，讓全民陷入恐慌之中。政府好整以暇作壁上觀看著民眾互相叫罵，如此帶風向就無暇追究政府的職責。
他認為，以上兩種事件的合理質疑，都是政府要藉此圍魏救趙、轉移焦點￼，以保住陳時中的官位，以及民進黨的政權。在此呼籲疫情高居不下，政府快快給大家足夠國際認證的疫苗，少一點的政治算計，或許多少才可以平息台灣人民的憤怒。
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