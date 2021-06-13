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侯友宜要求總統約束綠營 民進黨：不該把監督都視為惡意

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
新北市長侯友宜表示，他曾在日前與蔡英文總統通電話時，希望蔡總統約束綠營人士，停止謾罵。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜表示，他曾在日前與蔡英文總統通電話時，希望蔡總統約束綠營人士，停止謾罵。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜今天表示，他曾在日前與蔡英文總統通電話時，希望蔡總統約束綠營人士，停止謾罵。民進黨今天表示，台灣是民主國家，侯不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意。

民進黨發言人顏若芳今天表示，民進黨一直呼籲防疫優先，朝野應該不分黨派團結防疫，在野黨對於防疫的建設性意見，民進黨作為中央執政黨，也願意參考改進。

顏若芳說，台灣是民主國家，連指揮中心也都要面對輿論與媒體的監督並回應，侯也不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意，畢竟根據媒體網路民調，有超過47.7%的民眾非常不滿意侯友宜的防疫表現，「我們也希望新北市的防疫工作能在侯市長的領導下，和中央一起攜手防疫，以市民的健康安全為優先。」

民進黨 侯友宜

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