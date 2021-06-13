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江啟臣：蔡英文憑什麼抓全民當國產疫苗白老鼠？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣批評蔡英文總統憑什麼抓全民當白老鼠？圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣批評蔡英文總統憑什麼抓全民當白老鼠？圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席江啟臣今表示，若國產疫苗要做三期試驗，他願當自願者。不過，他也批評蔡英文總統憑什麼抓全民當白老鼠？只有二期試驗的國產疫苗，無法獲得國際認證，也無法知道保護力如何？打在全民身上，等於就是把全民當白老鼠。

江啟臣強調支持國家生技產業，因為疫苗已經被世界各國作為戰略物資，自產疫苗，掌握產線是疫情下國家安全的基石；但他反對蔡英文只給人民一種選擇。目前國際主要的疫苗，例如輝瑞/BNT、莫德納、AZ疫苗都有進入三期臨床實驗，這是主流的國際標準。

江啟臣說，他願意為國家生技產業獻出手臂，進行三期臨床試驗，但請蔡英文饒過全民，加速採購「安全、有效、有國際認證」的疫苗，若採購不到，就應該讓民間、企業協助政府盡快取得疫苗。同步確保國產疫苗，完成三期臨床試驗，在安全有效的前提下，再施打到國人身上。

江啟臣 蔡英文

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