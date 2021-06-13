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打2劑輝瑞疫苗後 蔡丁貴笑AIT深藍色背心像國民黨
長年支持台獨的自由台灣黨主席蔡丁貴再度在網路上發聲，繼日前自爆去美國打了兩劑輝瑞疫苗之後，他今天在美國在台協會（AIT）臉書發表意見，他認為AIT員工身上的新背心顏色很像「中國難民黨」，影射深藍色像國民黨，還說「實在太好笑了」。
蔡丁貴最近言論頻惹議，之前他呼籲勇敢的台灣人站出來，擺脫國際強權壓迫，組萬人志願軍，參與國產疫苗三期臨床試驗。但他也在臉書自爆，他自己已經在美國打了兩劑輝瑞BNT疫苗，所以不克參加，相關言論造成網友質疑兩套標準。
蔡丁貴最近又呼籲勇敢的台灣人，自己的國家自己救，請大家主動告白願意接受台產疫苗的接種，「此刻就是我們輪到守護台灣的機會了，講到一畚箕，也不必做到一湯匙，只要接種一劑中國肺炎的台產疫苗！保護自己，保護台灣！」
蔡丁貴日前也分享他打了輝瑞的心得，他說，台灣現在的疫情緊張，迫切需要預防「中國肺炎」的疫苗。而美國的中國肺炎疫苗有多家廠商生產緊急授權使用，免費對提供身份證件的民眾接種疫苗。他剛好到美國探親，也上網預約在附近藥局設置的注射站，打了兩劑輝瑞的疫苗。注射後的反應都溫和，不適感微乎其微。
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