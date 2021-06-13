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請蔡英文約束綠營別再攻擊他 侯友宜證實：我們敵人只有病毒
新北市長侯友宜因防疫議題頻遭綠營攻擊，有消息傳出他近日與蔡英文總統通電話時，請她約束綠營人士，別再抹黑、批評、謾罵。侯友宜今在防疫記者會上證實此事，他說，自己最討厭政治口水，有善意提醒蔡英文，國難當頭，人民在水深火熱中，請總統約束底下的人，一起團結抗疫。
雙北疫情嚴峻，包括醫療量能、疫苗、篩檢等議題都引發話題，藍綠之前攻防不斷，日前有消息傳出，侯友宜與蔡英文總統通電話時，請他約束綠營人士，別再攻擊新北市。
侯友宜說，他在防疫期間提出入境者普篩、全民戴口罩、不要刁難疫苗進口，結果引來惡意批評、謾罵、抹黑。
侯友宜表示，自己最討厭政治口水，他當時就善意的提醒蔡英文總統，現階段國難當頭，人民陷於水深火熱，大家的敵人只有一個，就是病毒，請總統約束底下的人，一起團結抗疫。
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