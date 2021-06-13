菅義偉G7挺台參與WHO 外交部：溫暖支持銘感內心

日本首相菅義偉13日凌晨在G7峰會上表明，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(WHA)。外交部今天表示，對菅義偉及日本政府與參議院一致支持台灣參與世界衞生組織(WHO)的堅定友誼，表達最深的謝忱。

菅義偉談及台灣參加WHA事時特別指出，「在全球因應傳染病之際，不該出現地理上的空白」。這是繼日本參議院於11日全院一致通過支持台灣參與WHA決議案後，菅義偉也在國際會議場合公開表明支持我國參與WHA。

外交部指出，目前新冠疫情在全球蔓延，對國際社會帶來重大威脅。菅義偉的上述言論，更凸顯台灣參與WHO的重要性與急迫性。日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本的重要夥伴及珍貴友人。

外交部表示，日本政府在4日援贈疫苗協助我國對抗疫情，象徵雙方友情歷久彌堅，日方的溫暖支持，讓我國全民永遠銘感在心。我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

外交部表示，病毒無國界、全球防疫不應有漏洞、政治更不應凌駕全人類健康與安全。因此誠摯呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席WHA，共同為克服當前疫情竭盡心力，維護人類健康安全。