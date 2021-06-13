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連戰夫婦優先打疫苗？ 民進黨團要求指揮中心嚴格處理

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前副總統連戰。本報資料照片
前副總統連戰。本報資料照片

位於台北市的振興醫院昨天證實，前副總統連戰夫婦已完成疫苗接種，連戰因罹患惡性腫瘤且年事已高，必須經常進出醫院，容易受到感染，基於人道立場，為連戰夫婦兩人施打疫苗。立法院民進黨團指出，振興醫院說法明顯不是在前三類優先施打人員，要求指揮中心、衛福部及台北市衛生局，對違規、特權插隊醫院加以嚴格處理。

民進黨團今開線上記者會，媒體問到連戰夫婦優先施打問題，立委鄭運鵬說，振興醫院說法證明連戰不是在前三類，振興醫院違規讓某些人插隊，台北市的疫苗管控確實出了問題，個案一個個爆出來，希望指揮中心等單位對違規特權插隊的醫院、診所，嚴格處理，不只是以昭公信 ，也對一到三類前線防疫戰士要有清楚交代。

羅致政說，要問的是，若只是振興醫院的個案，為何只有這對夫婦可以特別待遇？若是普遍對類似情況都施打的話，那管理一到三類優先施打的作法沒落實，這是很嚴重問題，希望相關單位查明清楚，給社會交代。

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