雲縣15日起打85歲以上長者 公所透露聯繫和交通有難度

日本捐贈的AZ疫苗完成檢驗封緘後，由中央流行疫情指揮中心配送50多萬劑至各縣市政府，雲林縣獲配2萬4000劑，昨天運抵，縣府按中央開放類別與標準進行施打，目前以第一到五類、尚未施打完畢民眾，及第六類75歲以上長者優先施打，為讓長者順利接種，今起也於各鄉鎮市布建快打站，6月15日起先施打85歲以上長者，由地方公所及村里幹事進行通知作業。不過基層反映聯繫與交通是最大問題，人員只能利用假期加班解決，連假後才能如期辦理。

縣府表示，此次中央配發的疫苗，第一到五類需1萬1000劑，其餘1萬3000劑主要供應75歲以上民眾施打，衛生局統計，符合資格者達5萬9667人，比現有疫苗數量多出4倍，因此分3梯次施打，第一梯次以85歲以上民眾為主、約1萬7503人，後視施打率依序開放第二梯次80至84歲民眾、約2萬104人，第三梯次75至79歲民眾、約2萬2060人。

縣府在20鄉鎮市布建疫苗快打站，由各局處長協助各地方公所執行相關作業，並由各鄉鎮市村里長、村里幹事協助調查施打對象個人資料，以電話或親訪方式徵詢施打意願。

地方公所人員反映，快打站立意良好，能讓高齡長者提升保護力，卻忽略居住山區或長者恐有行動及交通不便的問題，甚至身體機能退化，最基本的接聽電話都有困難，只能靠村辦公室一一親訪調查。

公所人員說，實際接獲戶政提供的名單僅有村里別，並無聯絡方式，因此得想辦法取得聯繫，光是作業上就花不少時間。

林內鄉公所今天表示，人員除得加班布置快打站，還得設法聯繫每一位長輩，昨天首日就加班處理到晚上10點。

林內鄉長張維崢說，全鄉10村85歲以上民眾就有480多位，目前聯繫第二天，真正聯繫上的民眾還不到一半，其他民眾仍由公所人員、村長及村幹事持續追蹤聯繫中。

張維崢表示，其次交通問題也需設法解決，多數高齡長者行動不便，也沒有交通工具到達林內國小快打站，因此採10村分批、分流、分時段注射，協調各村辦人員依時間協助載送。 雲林縣府此次獲配AZ疫苗將分3梯次為75歲以上長者施打，第一梯次以85歲以上民眾為主，後視施打率依序開放第二梯次80至84歲民眾、第三梯次75至79歲民眾。圖／雲林縣政府提供 雲林縣政府制訂施打計畫，按照中央開放類別與標準開始進行2.4萬劑的AZ疫苗施打作業。圖／雲林縣政府提供

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