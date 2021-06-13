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這批疫苗會來台灣嗎？ 美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

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趙少康：蔡英文堅持國產 把每個人整死還冤枉死400多人

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康質疑蔡英文總統為國產疫苗推遲採購國外疫苗，造成國人生命威脅。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康質疑蔡英文總統為國產疫苗推遲採購國外疫苗，造成國人生命威脅。圖／取自趙少康臉書

中廣董事長趙少康表示，蔡英文總統對產業發展的執著很奇怪，她堅持的離岸風電產業讓台灣損失新台幣1兆元；她堅持發展國產疫苗，推遲進口國外合格疫苗，已讓台灣死了400多人且還沒停止。沒疫情的時候堅持疫苗國產，大家不會計較，但現在疫情席捲，大家當然要國際認證疫苗。

趙少康指出，國產疫苗貴國外疫苗好多倍，還不被國際承認也沒證明能有效抗疫，蔡英文宣稱外國不賣，還是她自己不想買？台灣買得晚、買得少，又不肯出高價，如果比照買全世界最貴的高端，用每劑881元價格買外國的疫苗，不管是輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生，誰會不賣妳？

趙少康說，蔡英文說疫苗是國安產業，但是護國神山台積電也是國安產業，台積電有自己品牌的產品嗎？為什麼不能幫AZ等廠牌代工？什麼叫3億劑產量太大？開工廠還有怕訂單大的？如果不堅持國產而採代工，每個人早就都打了疫苗，也不需要進入三期警戒，「把每個人都整死，還要花8000多億紓困，還冤枉死了400多人」。

趙少康說，為了將功贖罪，他要求蔡英文必須馬上做5件事：一，馬上准許鴻海創辦人郭台銘捐贈的500萬劑德國BNT、佛光會50萬劑美國嬌生進口，已經拖了半個月了；二，馬上向日本購買或借1000萬劑AZ疫苗；三，美國總統拜登說還要捐出5億劑BNT疫苗，台灣應該立刻請美國依照原先援外的2500萬劑中，承諾給台灣75萬劑的比例，再給台灣5億劑中的1500萬劑。

四，鼓勵高端、聯亞切實進行第三期人體試驗，尤其必須對英國、印度變異病毒具有高度抵抗力；五，最近引起注意的搶打疫苗事件，主因是疫苗不夠，責任在蔡英文總統，請總統不要再慫恿自己的側翼搞抹黑分化，也不可把個人隱私洩漏給側翼，這都是極不符合政治倫理的事。更不可用司法追殺， 人民搶打疫苗是人性，「笨蛋！問題在疫苗！」、「疫苗問題在妳蔡英文！」

趙少康說，刑法第24條規定：「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰」， 人民有為自己生命健康與猝死危險而施打疫苗之權利。人在公門好修行，蔡英文有機會當總統，要多做好事，不可以有私心，藉政治害人誤人。一時也許有效，但是會有現世報，一條命就是一條命，每個生命都是蔡英文應該珍視的，該做的事馬上就做，不能再拖了。

AZ疫苗 蔡英文 趙少康

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