8月28日公投延期與否 中選會：遵照指揮中心決定

全國疫情三級警戒至6月28日，面對8月28日將舉辦的4項全國性公投案，是否因疫情受影響，備受關注。中選會副主委陳朝建表示，會適時徵詢協辦選務的地方政府的意見，併同中央流行疫情指揮中心的各項措施及疫情狀況等，以做成相關決定。

8月28日公民投票案包括，由國民黨提出的反萊豬、公投綁大選公投，以及民間團體提出的珍愛藻礁、重啟核四公投，投票時間從上午8時起至下午4時止。由於公投日是根據「公民投票法」內明定，若疫情持續，能否如期舉行公投，恐有變數。

陳朝建表示，三級警戒現階段是延長至6月28日，中選會將持續和指揮中心保持密切聯繫，以瞭解現在至6月28日後，疫情狀況的可能發展；當然，也會遵照指揮中心的各項決定與指引等，就選務部分依法做滾動式的檢討。

陳朝建說，中選會也會適時徵詢協辦選務的地方政府的意見，併同指揮中心的各項措施及疫情狀況等，以做成相關決定。

中選會5月27日發布公民投票公告後指出，將於7月24日至8月21日辦理公民投票案意見發表會或辯論會；8月8日投票權人名冊編造完成；8月24日前公告投票權人人數；8月28日投票、開票；9月3日前審定公民投票結果；9月3日公告公民投票結果。