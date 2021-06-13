藍委稱願意犧牲打國產疫苗 民進黨：汙名化的作秀

國民黨立委林為洲昨天表示，願意犧牲打國產疫苗，把國際疫苗留給台灣的人民。立法院民進黨團指出，國產疫苗非常有科學性，一點政治都沒有，林為洲用「犧牲」一語，就是再一次汙名化國產疫苗，批評林「作秀」，都是政治動作、政治語言。

民進黨團今辦線上記者會，媒體問到，林為洲說願意犧牲施打國產疫苗，民進黨立委是否跟進？

黨團書記長劉世芳說，只要是疫情指揮中心所建議的疫苗，對國人健康都是有幫助，個別政治人物作秀或是把手臂舉起來告訴人家做這件事，對疫情幫助不大，且依據民調，國人願意施打國產疫苗比例很高。

民進黨立委鄭運鵬指出，國民黨系統性攻擊AZ疫苗，造成國人恐慌，現在又攻擊國產疫苗，林為洲說「犧牲」打國產疫苗，科學依據是什麼？為什麼會是犧牲？請對外說明到底哪一點犧牲？疫苗解救疫情，國民黨團應清楚說明到底哪點造成委屈，不要用政治語言，跟國民黨主席江啟臣「做疫苗秀」。

民進黨團書記長羅致政說，林為洲再一次汙名化國產疫苗，用所謂用「犧牲」一語，就是政治動作，哪一種人適合哪一種疫苗每一個人都有判斷 ，黨團當然支持國產疫苗，且總統、副總統不斷宣示願意他們願意打國產疫苗，民進黨從政黨員也會願意配合政策施打。

媒體問到，有醫護批評國民黨主席江啟臣露臂證明自己沒施打疫苗，是「沒有常識在作秀 」，民進黨怎麼看？鄭運鵬說，江啟臣帶領的國民黨，做出許多讓醫護不解行為，包含擊打鍋碗瓢盆或繞車隊造成群聚，製造員警困擾等，不是露個手臂就證明什麼，希望在這時候，國民黨團就阻止疫情方面多多去思考，戰場在立法院，不是找作秀機會。

羅致政說，國民黨這段時間做了什麼對台灣有幫助的事？ 不要一直吵鬧，一直扯後腿，請國民黨就協助防疫醫護人員，提出具體做法。