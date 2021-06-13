萬華被汙名化林昶佐卻在怪國民黨 網轟：解禁後罷免你

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐。圖／本報系資料照
無黨籍立委林昶佐。圖／本報系資料照

衛福部次長石崇良日前在立法院答詢時表示，這一波疫情破口是萬華，引發輿論撻罰。該區無黨籍立委林昶佐臉書表示，「國民黨立委故意簡化問題想找破口來獵巫」，並稱去脈絡化無助檢討防疫。該貼文一出，有4000多條批評留言湧入，網友表示，「萬華被石次長汙名化了，你怎麼還在怪國民黨」、「解禁後就應該要先罷免你」。

林昶佐表示，這波疫情的爆發有其脈絡，包括華航機師、諾富特飯店等部分都尚在調查，還有許多環節都是可能釀成疫情的破口，唯有詳實檢討才有助於台灣防疫政策的強化。國民黨立委故意簡化問題想找「破口」來獵巫，石崇良沒有深思熟慮就回答，反而造成大家對於萬華刻板印象加深，萬華人完全不能接受。林也說，已經打電話給石崇良，要求他應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。

林昶佐這番解釋，令不少支持者、選民相當失望，總計這篇臉書貼文按怒者比按讚者還多，留言更是一面倒批評，有網友說「這次你真的被看破手腳了」、「林立委，就算你表現出好像很敦親睦鄰，但你的那番言論實在令人心寒」、「無法捍衛自己的區民，在那邊四兩撥千斤」、「民進黨都沒有錯喔，錯的都是國民黨，他們故意簡化問題刁難的，記得下次要改進問問題的方式喔」。

也有極少數網友前來加油打氣說，「病毒是不分顔色的呢，同心防疫重要」。

國民黨 疫情

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