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趙少康、連戰接連遭獵巫 江啟臣：無良政府先充足疫苗

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趙少康、連戰接連遭獵巫 江啟臣：無良政府先充足疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。 圖／取自國民黨中常會直播畫面
國民黨主席江啟臣。 圖／取自國民黨中常會直播畫面

本土疫情爆發，疫苗嚴重短缺，全國陷特權施打疫苗獵巫情境。國民黨主席江啟臣晚間在臉書質疑，政府責任原應讓大家盡快打疫苗，現在卻反成譴責接種疫苗者，製造弱弱相殘對立情緒，在一旁涼快，藉以逃避疫苗取得不足的錯誤責任。。

江啟臣舉例，最近社會興起一系列「誰打得到疫苗、誰打不到疫苗」討論，從中廣董事長趙少康被誣指接種疫苗，到遵從醫囑注射疫苗的國民黨前主席連戰也被莫名管道洩漏個資，已經掀起了一股不健康的獵巫歪風。

江啟臣表示，無論美、日、泰、星、港、陸等世界其他政府，都在努力找「誰還沒打疫苗，致力增加疫苗施打數與普及率；但就可憐的台灣，執政黨不思開大門納善意盡速取得足夠疫苗，反而糾結在施打順序上，努力在找「誰已先打疫苗」。

江啟臣批評，蔡政府不斷發揮內宣功力製造對立情緒帶風向，「美國是打疫苗送大禮，台灣是打疫苗送檢調」。

「這個爛政府，問題不是順序，而在疫苗不夠」。江啟臣說，真正該譴責的是造成人民沒疫苗、活在恐懼中的政府；無良政府應停止帶頭獵巫，專心做好該做的事情，取得足夠有效的疫苗。

江啟臣也提到，因為台北市不是綠色執政，先是親綠媒體以「萬華病毒」汙名化萬華，這次衛福部次長石崇良居然誣指萬華是「疫情破口」，請問病毒是憑空在萬華出現？不是國門出現漏洞？千錯萬錯都別人有錯，執政黨就是死不認錯。

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