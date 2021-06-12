國際疫苗留給台灣人民 林為洲：我願意犧牲打國產疫苗
國產高端疫苗僅通過二期臨床試驗期中報告，就申請緊急使用授權（EUA），力拚7月上市供國人施打，引發疫苗確效性疑慮。國民黨立委林為洲晚間在臉書表示，「我是立法委員林為洲，我願意犧牲打國產疫苗，把國際疫苗留給台灣的人民」。
「手臂留給國產疫苗，我ok」，林為洲也向綠營叫陣，「我準備好了，民進黨的委員們，展現你們的台灣價值，出來打球吧！」
林為洲表示，他很清楚國產疫苗尚未經過三期驗證防護力，可能無法抵抗新冠病毒；也很清楚國產疫苗可能無法得到國際認證，未來出國會超級麻煩；但他也知道國際疫苗份額有限，「我願意把國際疫苗留給台灣許多更需要疫苗的人」。
林為洲舉例，AZ留給要常出國的人，去到國外不必隔離；莫德納疫苗留給醫護、孕婦、有慢性病史、老人家，少副作用；輝瑞BNT疫苗留給年輕人、學生，只有BNT能打18歲以下的人，「我願意全力捍衛台灣人有選擇疫苗的權利」。
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