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高端揠苗助長趕上市 賴士葆：不能打心安、只能打心酸

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／取自立法院議事轉播
國民黨立委賴士葆。圖／取自立法院議事轉播

國產高端疫苗二期試驗「期中解盲」成功，宣稱未來三期臨床試驗會以「免疫橋接」方式進行，並盡快申請緊急授權（EUA），預計7月上市。國民黨立委賴士葆在臉書質疑，高端疫苗至今無法確保有效性，貿然上路不能打心安，只能打心酸。

賴士葆表示，高端若要以二期實驗期中報告結果就要類比第三期試驗通過，下個月就要匆促上市，成全世界唯一未做三期試驗的新冠疫苗，在未獲國際認證下，在全世界實施疫苗護照後，台灣恐變成全球防疫孤島。

賴士葆批評，若高端僅二期解盲成功政府就要叫全民施打，就是把台灣人民當白老鼠、實驗品；美國疫苗廠做三期臨床實驗，還要付施打者每人約一萬元美金試驗費，台灣人不但沒試驗費，還要用世界最高價施打高端，會不會太坑台灣人？

賴士葆也質疑，高端拿政府疫苗研發補助約5億元，還不做耗費1、2百億元的三期臨床試驗，結果預定上市後預定每劑疫苗要880元，價格幾乎是防護力最高的輝瑞疫苗兩倍價格、AZ疫苗八倍，台灣人是凱子？這是不是發國難財？

新冠疫苗 賴士葆

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