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汙名化萬華 國民黨北市議會黨團要陳時中、石崇良下台

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
衛福部次長石崇良數度強調破口在萬華，對此，中國國民黨台北市議會黨團提出強烈嚴正抗議。 報系資料照
衛福部次長石崇良數度強調破口在萬華，對此，中國國民黨台北市議會黨團提出強烈嚴正抗議。 報系資料照

國民黨立委羅明才昨天在立院質詢時提問「究竟破口是在哪裡？」而衛福部次長石崇良則數度強調，是在萬華，對此，中國國民黨台北市議會黨團提出強烈嚴正抗議，中央CDC的官員竟然說防疫破口就是萬華，這種汙名化受害者萬華的行為，分明是為自己防疫破功轉移焦點，台北市議會國民黨黨團要求陳時中、石崇良應下台負責。

黨團書記長王欣儀指出，擅改3+11規定、華航機師、諾富特旅館管理失當等，這些才是造成這次疫情一發不可收拾的主要原因。而石崇良這樣的錯誤發言，幼稚又挑釁，將最大受災戶萬華貼上破口的標籤，萬華已經死了多少人？如今都還在水深火熱當中。

王欣儀說，陳時中卻只是輕描淡寫以「發言人發言偶爾不夠嚴謹」道歉，但是傷害卻已經造成，不是一句輕鬆無誠意的道歉就能彌補，黨團呼籲社會大眾共同要求陳時中、石崇良應該為疫情失控、推卸責任汙名萬華人償命下台負責。

同時國民黨團也痛批萬華區立委林昶佐，竟回應是「國民黨立委故意簡化問題」，這樣的回答明顯就是護航中央這次不當的失言，甚至還反而檢討在野黨立委，完全無視萬華百姓在這次疫情當中所受到的汙名與損傷，更是失去身為民選立委代表萬華百姓發聲的立場。

王欣儀更強調，「在這一刻我們都是萬華人」，國民黨所有的民意代表都拒絕這種被標籤被汙名的行為，倘若民進黨政府執意要將破口汙名硬塞給萬華，休怪民意集體的反噬，人民將對政府更加的不信任。

國民黨 石崇良 疫情

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