【重磅快評】疫苗也玩考前洩題？執政優勢真發揮到極致

中央原定15日才要撥配給各縣市的50萬劑AZ疫苗，今天提前到位，因疫苗數無法事先獲知，地方等於被雙重突襲，手忙腳亂。但高雄卻老神在在，不僅早在一周前就能發送長輩接種通知單，且施打年齡與分配到的疫苗數幾乎完全命中，罷韓團體還趁機拿來酸台北市長柯文哲，卻被柯一句「政治內線交易」反酸。如果蔡政府連疫苗分配都可以玩考前洩題這招，那還真把執政優勢發揮到淋漓盡致。

蔡政府因為政策失誤加上抗中重於抗疫，不僅自購的疫苗到貨量少得可憐，最大宗的還是要要仰賴美日施捨，把台灣變成「疫苗難民」，造成每次疫苗進口時間、數量都只能「看天吃飯」，不定時、不定量，讓縣市政府難以事先規畫，永遠只能等著中央出考題、即席作答。

但偏偏除了外部因素外，當中還充滿了人為的操作痕跡。五月底發放AZ疫苗時，新北市只有獲分配1.8萬劑，高雄市卻有高達2.1萬劑，同樣是重災區的台北市也只多了高雄約1千劑，跟確診數比起來，根本不成比例，當時就引發外界獨厚高雄的質疑。

這次再次發放日本贈送的AZ疫苗，因事先難以獲知可獲得的疫苗數量，也讓各縣市在接種計畫應變很短，造成混亂。原本雙北市預計要讓75歲以上的民眾第一波施打，沒想到新北只有拿到8.3萬劑，台北市７萬劑，還要扣除1.2萬劑中央寄放的，只剩約5多萬劑可以施打，因為數量實在太少，雙北市這波都只能讓85歲以上的市民先施打，讓柯文哲今天不得不說，萬一台北市先宣布75歲以上都可以先打，這下就慘了。他更說，獲知疫苗要發下來的消息，是昨晚6點多從媒體上得知，還不是直接接到中央通知，只能盡量應變。

不過，反觀高雄市，不僅早早在一周就發出了長輩接種通知單，還做好了圖卡，扣除國軍及一到五類後施打的數量，第一波剛好就卡到了87歲，簡直完美命中。罷韓團體趁機大酸柯文哲，「高雄市只示範一次，指揮中心上午提前供貨，高雄下午就可施打，只要多放心思、提前造冊，真的不難」，更說南高屏都已準備好施打。

罷韓團體說這是因為南高屏首長事先規畫完善，高雄市也反酸，這只要從民政系統就抓得出可以打到87歲，這是簡單的數學問題，沒有什麼高深的學問。但問題是，在不知總量的情況下，如何推算可以打到幾歲？萬一來得數量不如預期，豈不是被罵死？柯文哲只能大嘆「資訊不對等」。只能說高雄市真是神機妙算，也難怪會被質疑是「有政府、會洩題」。

怪不得蔡政府一再強調疫苗要由中央統籌分配，只能說，民進黨真的把執政優勢運用到極致，這點國民黨真差遠了。