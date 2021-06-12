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柯文哲諷「內線交易」 高雄綠營回擊「考輸抹黑作弊」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局今早9點收到中央配送的AZ疫苗9.1萬劑，今天下午已在民生醫院開打。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今早9點收到中央配送的AZ疫苗9.1萬劑，今天下午已在民生醫院開打。圖／高市衛生局提供

高雄今天上午接獲AZ疫苗、下午開打，另提早佈局高齡長輩接受疫苗接種，今天遭台北市長柯文哲暗諷政治「內線交易」。高雄市綠營議員康裕成、林智鴻回擊柯文哲好心肝診所的疫苗爭議才是「脫線交易」，不要考試考輸了抹黑別人作弊，基進黨則以「尿不準怪馬桶歪」批評柯文哲不用心。

疫苗爭議不斷，柯文哲認為高雄市疫苗因應可能來自中央提前告知。民進黨議員康裕成批評柯文哲說，高雄沒有內線交易，倒是好心肝感覺是「脫線交易」，此舉就好像考試考輸了，就抹黑別人作弊一樣；日本送疫苗來，舉國皆知，問題不難，只是有心無心罷了。

林智鴻說，高雄一到五類的疫苗施打策略是先造冊再供疫苗施打，目的是避免特權；台北市的疫苗施打是沒策略，直接供貨後再讓基層診所自己施打，之後補名單，特權施打自然就會發生。林說，陳其邁加快部署老人家打疫苗，卻被講成政治內線交易，柯自己都還沒把特權疫苗施打的疑雲說清楚，甩鍋功夫100分。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，中央流行疫情指揮中心在6月9日發新聞稿，提醒各縣市政府「6月12日起疫苗陸續配送至各縣市衛生局」，高雄不是一周前發通知單，是從昨天下午開始，有基本防疫常識的人知道，在醫護警消等防疫人員打完疫苗後，接著就是高感染風險的高齡族群。

AZ疫苗 柯文哲 內線交易

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