聽新聞
test
0:00 / 0:00
張上淳妻遭爆率綠權貴特權打疫苗 台大澄清：僅限員工
國內疫苗嚴重不足，近日卻屢傳特權施打。有消息人士反映，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳妻子、台大醫院眼科主治醫師胡芳蓉今早帶多位綠營權貴，前往台大施打莫得納疫苗。不過台大醫院澄清，今天係屬員工施打。
知情人士也澄清，胡芳蓉之前已經打過AZ疫苗，今天是出席一個捐贈典禮。
5月28日抵台的15萬劑莫德納疫苗近日開打，有消息人士反映，台大醫院上午開景福門診，以「臨床研究計畫名義」施打莫得納疫苗，胡芳蓉帶領多位綠營權貴，走特別通道前往接種。
相關訊息，包含國民黨立委徐志榮等幾位立委辦公室也接獲民眾反映，並介入了解，查證後係屬員工施打。
院方澄清，今天並沒有開景福門診，但在景福門診外的空地廣場，確實有安排施打莫德納疫苗，但施打對象「僅限台大醫院員工」，登記的人很多，現場確實排隊人龍很長，但沒有特權施打情形。
知情人士表示，因此次台大施打疫苗站設置地點，過去是政府要員進出台大醫院通道，可能因此才被誤解是走特別通道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言