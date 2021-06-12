張上淳妻遭爆率綠權貴特權打疫苗　台大澄清：僅限員工

國內疫苗嚴重不足，近日卻屢傳特權施打。有消息人士反映，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳妻子、台大醫院眼科主治醫師胡芳蓉今早帶多位綠營權貴，前往台大施打莫得納疫苗。不過台大醫院澄清，今天係屬員工施打。

知情人士也澄清，胡芳蓉之前已經打過AZ疫苗，今天是出席一個捐贈典禮。

5月28日抵台的15萬劑莫德納疫苗近日開打，有消息人士反映，台大醫院上午開景福門診，以「臨床研究計畫名義」施打莫得納疫苗，胡芳蓉帶領多位綠營權貴，走特別通道前往接種。

相關訊息，包含國民黨立委徐志榮等幾位立委辦公室也接獲民眾反映，並介入了解，查證後係屬員工施打。

院方澄清，今天並沒有開景福門診，但在景福門診外的空地廣場，確實有安排施打莫德納疫苗，但施打對象「僅限台大醫院員工」，登記的人很多，現場確實排隊人龍很長，但沒有特權施打情形。