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疫苗今開打「高雄只示範一次」 柯文哲反嗆：政治場域的內線交易

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲舉行疫情記者會。圖／台北市政府提供
台北市長柯文哲舉行疫情記者會。圖／台北市政府提供

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，高雄市獲配9.1萬劑，今天下午就開放施打，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋暗酸台北市，「看好了高雄只示範一次」。對此，台北市長柯文哲下午在疫情記者會中反嗆，不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名。

張博洋在臉書表示，指揮中心上午提前供貨，高雄下午就可施打，只要多放心思、提前造冊，真的不難；「只有準備周全沒有中央突襲，台北市今天中午才要公布施打辦法，看好了，柯文哲，高雄市只示範一次」。

對於高雄市1周前就已對長輩發送通知單，且說今天下午可已經開打，柯文哲在防疫記者會中，先說質疑，他覺得這種資訊不對稱的情形，全國老百姓都看在眼裡。

接著又有媒體以張博洋暗酸台北市的話問柯文哲，柯說，疫苗要發多少，有客觀數據，不知道的時候很難規畫，但明白的講，在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名。

柯文哲 北市 內線交易

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