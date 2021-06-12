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環南市場快篩挨批作秀 黃珊珊：作秀不需汗流浹背

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊說，快篩隊作秀不需要在大熱天下汗流浹背。圖／台北市政府提供
台北市副市長黃珊珊說，快篩隊作秀不需要在大熱天下汗流浹背。圖／台北市政府提供

北市政府本週啟動快篩隊，前進萬華各市場篩檢，不過環南市場自治會指出，市場有1千多人只篩270人就撤離，批北市府作秀。對此，台北市副市長黃珊珊今天表示，快篩隊本週在環南市場驗2次共438人，後續的名單是會長臨時提出，但因為快篩隊還有其他任務，因此才先離開，下週再繼續驗。

北市環南市場自治會會長林勝東昨受訪時表示，機動快篩隊共篩檢270名攤商，尚有1千多名攤商未採檢，但快篩隊卻只篩檢一天就要撤走，說要去「熱區」篩檢過幾天才會再回來。

林勝東批北市府就像作秀，篩了270人後就撤離，還說「搭棚子也要時間，人力和成本都要時間，為何不全面篩檢完再撤走呢？」，認為應該要盡速普篩後，把確診的人送去隔離醫治，這樣顧客也能安心採買。

黃珊珊下午在記者會上回應，機動快篩隊不是只有篩檢一天，9日和11日都有做快篩，總共檢驗438人，而且也是會長自行提出的名單。

黃珊珊表示，正當名單內的人都篩檢完畢時，對方又突然間拿出300多人的名單，但當天已經有其他安排的任務，所以才安排下週再去環南市場，「不明白他為什麼要說跟事實不符的事情，快篩隊不需要在大熱天下汗流浹背作秀」

快篩 北市 黃珊珊

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