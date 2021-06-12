桃園德士凸輪不斷傳確診 全員2百多人明天重新採檢
桃園今天新增13例新冠肺炎確診個案，其中1例是龜山區德士凸輪事件的相關個案，由於該事件目前已造成22人染疫，市府決定該工廠2百多名員工明天重新採檢。
該工廠感染事件起源於工廠某主管曾到酒店消費，事後返回工作崗位與員工接觸，在酒店傳員工染疫後，擴大匡列發現主管與員工都染疫；衛生局長王文彥表示，該工廠原本只有11人染疫，但5月至今，不斷有人在居家隔離期間發病，或者居家隔離期滿採檢確診，因此衛生局決定明天針對該工廠2百多名員工重新採檢。
市長鄭文燦補充，龜山某工廠在事件發生時已經停工，2百多名員工跟相關人員全部採檢，雖然許多人第一輪採檢陰性，但二採仍有陰轉陽的情況，為了高標準的防疫，所以要全部重新採檢一次，「必要時，做過二輪採檢者就進行第三輪採檢，確保員工安全」。
另外，王文彥指出，今天公布的13例經調查，有2例屬於苗栗個案、1例屬台北個案，均移出管轄，桃園今天實際確診個案是10例。除了某工廠的感染事件外，有1個案5月中旬曾去新北某醫院開刀，6月7日複診，後來確診，目前已匡列12人疫調。另有1個案是外籍看護確診，由於其服務的家庭也有其他人確診，感染源還在釐清。
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