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北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

影／南投縣AZ疫苗1萬8千劑 15日預約16日施打

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，南投縣分配到1萬8000劑，預計16日施打。圖／南投縣政府提供
AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，南投縣分配到1萬8000劑，預計16日施打。圖／南投縣政府提供

日本AZ疫苗今天分送各縣市，南投縣分配1萬8000劑，其中1萬1304劑將優先提供75歲以上長者施打，南投縣衛生局公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，一通電話限兩人預約，不接受現場登記施打，16日上午9點開始疫苗接種。

南投縣副縣長陳正昇今天和衛生局長黃昭郎，13鄉鎮市衛生所主任及南投縣診所協會秘書長曾繁文，針對這首批日本AZ疫苗施打分配、預約及接種等事宜說明與討論，並示範疫苗接種流程。

陳正昇說，南投縣僅獲配1.8萬劑疫苗，當然數量上無法令人滿意，第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所會做好準備，也呼籲民眾在預約過程能心平氣和，避免過激反應，畢竟，這只是第一波，相信很快會有更多疫苗撥配到南投，來滿足更多民眾的需求。

衛生局指出，這次疫苗接種對象依序為第一類醫事人員、第二類中央地方防疫人員、警察、消防及執行救災救護人員以及居家檢疫關懷的服務村里長及村里幹事、第三類高風險接觸者、防疫車隊駕駛等及防疫旅宿第一線工作人員、第四類因特殊情形必要出國者、第五類長照機構受照顧者、照顧者及洗腎病患等五類接種，中央係按上述五類人數比例分次分批撥配。撥配量僅6696劑，只夠這五類未施打者的60%，各鄉鎮衛生所將依據各機構單位提供之名冊依序進行接種。　　

民眾最關心第六類提供75歲以上、原住民65歲以上長者的疫苗撥配量為1萬1304劑，是中央統一以各縣市75歲以上人口27%比例撥配，衛生局已依比例，將疫苗分配至全縣49家各鄉鎮市衛生所、醫院及合約診所提供接種服務，南投縣訂於6月15日上午9時起，由各接種服務機構同步開放電話接種預約，6月16日上午9時開始提供疫苗接種服務。

AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，清點後在分配到各鄉鎮衛生所，預計16日施打。圖／南投縣政府提供
AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，清點後在分配到各鄉鎮衛生所，預計16日施打。圖／南投縣政府提供
AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，南投縣分配到1萬8000劑，預計16日施打。圖／南投縣政府提供
AZ疫苗今天中午送抵南投縣衛生局，南投縣分配到1萬8000劑，預計16日施打。圖／南投縣政府提供

衛生所 AZ疫苗 衛生局

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