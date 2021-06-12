快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

雲林發配2萬4千劑AZ疫苗 15日起全面施打老人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝

日本捐贈的AZ疫苗完成檢驗封緘後，中央流行疫情指揮中心昨晚配送50多萬劑給全國各縣市政府。雲林縣獲發配2萬4000劑，今天運抵，縣府制訂施打計畫，將按照中央開放類別與標準開始進行施打。

中央今天配發的疫苗，主要是要供應75歲以上的人施打，雲林縣發配2萬4000劑今天運抵入庫，雲林衛生局表示，目前雲林第一到三類的民眾，尚未施打完畢，將會在最新一批當中優先接種，之後才接種75歲以上老人，會由村里幹事通知資格符合的民眾，依通知單前往接種。

衛生局說明，新發配的AZ疫苗，6月15日將發送至醫療院所，預計開打1-5類及部分6類（85歲以上），其他類別亦將按照中央開放類別與標準進行施打。

衛生局說，目前主要事前準備工作，是對各類人員進行造冊、配發疫苗、安排快打站人力等人力整備，目前按照原訂施打期程與各地縣市政府一致，主要採取主動通知可接種者依照時間前來注射，可避免民眾搶預約的混亂，並依預定時程完成施打數量。

日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝
日本贈送的AZ疫苗今天送抵雲林縣府，雲林獲分配兩萬四千劑，縣府規畫施打計畫。記者蔡維斌／翻攝

衛生局 AZ疫苗 疫情

延伸閱讀

高雄疫苗9.1萬又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

彰化電話預約疫苗抱怨多 衛生局：下批將主動造冊通知

日本贈送AZ疫苗開打 第一線醫護受惠

嘉市8000劑疫苗 防疫人員、洗腎患者、長照住民、85歲長者先打

相關新聞

疫情破口在哪？新北副市長劉和然：3+11、諾富特

新冠肺炎疫情造成台灣300多名民眾死亡，指揮中心指揮官陳時中說還在查，但衛福部次長石崇良卻說萬華是破口。新北副市長劉和然...

證實「連戰夫婦幾天前已打完疫苗」 振興醫院：人道立場

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。對此，振興醫院低調證實，「連戰夫婦幾天前已完成疫苗接種」。院方強調，...

石崇良稱破口在萬華 柯：應認失言，除非想再被砸病歷

衛福部次長石崇良昨天在立法院回應質詢時，指出「破口在萬華」引發議論。對此，台北市長柯文哲今天表示，他和石崇良熟識，現在應...

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打疫苗

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗，據了解，振興醫院私下證實連戰4月因罹患惡性腫瘤住院，5月下旬出院；而政府...

日參議院無異議挺台參加WHO 謝長廷：史上首次甚為可貴

駐日代表謝長廷今天表示，日本參議院昨天在場議員全體起立，無異議支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的決議，主席山東昭子宣布...

訪台參議員達克沃絲：美國不會拋棄台灣

日前來台訪問的美國聯邦參議員達克沃絲接受「日經亞洲」訪問時表示，她希望台灣人民知道「美國不會拋棄台灣」，而且「我們會挺身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。