雲林發配2萬4千劑AZ疫苗 15日起全面施打老人
日本捐贈的AZ疫苗完成檢驗封緘後，中央流行疫情指揮中心昨晚配送50多萬劑給全國各縣市政府。雲林縣獲發配2萬4000劑，今天運抵，縣府制訂施打計畫，將按照中央開放類別與標準開始進行施打。
中央今天配發的疫苗，主要是要供應75歲以上的人施打，雲林縣發配2萬4000劑今天運抵入庫，雲林衛生局表示，目前雲林第一到三類的民眾，尚未施打完畢，將會在最新一批當中優先接種，之後才接種75歲以上老人，會由村里幹事通知資格符合的民眾，依通知單前往接種。
衛生局說明，新發配的AZ疫苗，6月15日將發送至醫療院所，預計開打1-5類及部分6類（85歲以上），其他類別亦將按照中央開放類別與標準進行施打。
衛生局說，目前主要事前準備工作，是對各類人員進行造冊、配發疫苗、安排快打站人力等人力整備，目前按照原訂施打期程與各地縣市政府一致，主要採取主動通知可接種者依照時間前來注射，可避免民眾搶預約的混亂，並依預定時程完成施打數量。
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