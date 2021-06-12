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員榮9旬翁3採陰1採陽仍列「確診」 院內41人急匡列
宜蘭縣今天確診新增2例，累積確診92人，居家隔離則有88人。案12607是80多歲女性，是案12311的祖母、案12506的媽媽，被匡列居家隔離後呈陽性，一家四口已經有3人確診，目前1人結果尚未出爐。足跡方面，案12607曾於6月6日到8日中午到壯圍鄉的7-11美宜門市。
另一名確診者情況特別，案12767是92歲男性，為宜蘭縣最年長的確診者。長期住在臺北榮民總醫院員山分院的他，接觸史並不多，6月10日出現咳嗽等症狀，一採陰性，昨日以兩種試劑檢驗進行二採，一台機器呈現陰性，另外一台機器CT值為32。衛生局表示，依規定只要一採為陽性，就要將其列為通報個案。
衛生局長徐迺維指出，由於結果跟臨床不太吻合，立即有做第三次採檢，結果稍早出爐為陰性，儘管如此他坦言，「不能排除偽陽性的可能」，感染源仍在調查中。為求慎重起見，醫療單位超前部署，目前已經匡列密切接觸者12位、風險對象29位，接下來14天也會仔細評估和監測。
員榮接獲消息後，進行病房、病室環境清消，也匡列密切接觸者、風險對象共41人，採檢結果全為陰性。
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