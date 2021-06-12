快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員榮9旬翁3採陰1採陽仍列「確診」 院內41人急匡列

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
92歲老翁「確診」，員榮匡列院內41人全採陰。圖／取自臺北榮總員山分院臉書
92歲老翁「確診」，員榮匡列院內41人全採陰。圖／取自臺北榮總員山分院臉書

宜蘭縣今天確診新增2例，累積確診92人，居家隔離則有88人。案12607是80多歲女性，是案12311的祖母、案12506的媽媽，被匡列居家隔離後呈陽性，一家四口已經有3人確診，目前1人結果尚未出爐。足跡方面，案12607曾於6月6日到8日中午到壯圍鄉的7-11美宜門市。

另一名確診者情況特別，案12767是92歲男性，為宜蘭縣最年長的確診者。長期住在臺北榮民總醫院員山分院的他，接觸史並不多，6月10日出現咳嗽等症狀，一採陰性，昨日以兩種試劑檢驗進行二採，一台機器呈現陰性，另外一台機器CT值為32。衛生局表示，依規定只要一採為陽性，就要將其列為通報個案。

衛生局長徐迺維指出，由於結果跟臨床不太吻合，立即有做第三次採檢，結果稍早出爐為陰性，儘管如此他坦言，「不能排除偽陽性的可能」，感染源仍在調查中。為求慎重起見，醫療單位超前部署，目前已經匡列密切接觸者12位、風險對象29位，接下來14天也會仔細評估和監測。

員榮接獲消息後，進行病房、病室環境清消，也匡列密切接觸者、風險對象共41人，採檢結果全為陰性。

案12607曾於6月6日到8日中午，曾到壯圍鄉的7-11美宜門市。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
案12607曾於6月6日到8日中午，曾到壯圍鄉的7-11美宜門市。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
案12767是92歲男性，為宜蘭縣最年長的確診者。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
案12767是92歲男性，為宜蘭縣最年長的確診者。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

衛生局 居家隔離 榮民

延伸閱讀

中國大陸新增35例確診 本土8例來自廣州

宜大男宿管理員2採陰解隔離 因兒染疫再採檢中標

昨連上三小時發文「要升天感覺」 宜大副教授猝死家中

新冠病毒攻破監控共機第一線 空軍公館戰管六人確診

相關新聞

疫情破口在哪？新北副市長劉和然：3+11、諾富特

新冠肺炎疫情造成台灣300多名民眾死亡，指揮中心指揮官陳時中說還在查，但衛福部次長石崇良卻說萬華是破口。新北副市長劉和然...

證實「連戰夫婦幾天前已打完疫苗」 振興醫院：人道立場

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。對此，振興醫院低調證實，「連戰夫婦幾天前已完成疫苗接種」。院方強調，...

石崇良稱破口在萬華 柯：應認失言，除非想再被砸病歷

衛福部次長石崇良昨天在立法院回應質詢時，指出「破口在萬華」引發議論。對此，台北市長柯文哲今天表示，他和石崇良熟識，現在應...

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打疫苗

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗，據了解，振興醫院私下證實連戰4月因罹患惡性腫瘤住院，5月下旬出院；而政府...

日參議院無異議挺台參加WHO 謝長廷：史上首次甚為可貴

駐日代表謝長廷今天表示，日本參議院昨天在場議員全體起立，無異議支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的決議，主席山東昭子宣布...

訪台參議員達克沃絲：美國不會拋棄台灣

日前來台訪問的美國聯邦參議員達克沃絲接受「日經亞洲」訪問時表示，她希望台灣人民知道「美國不會拋棄台灣」，而且「我們會挺身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。