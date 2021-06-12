水泥工確診後同行工班未隔離 花蓮再添3人染疫

花蓮今天再添3例，都是到桃園市觀音區支援的水泥工延伸個案。這名50多歲水泥工上月中旬到桃園工地支援，上月18日回到花蓮後，因咳嗽不適多次到不同診所就醫，都未通報篩檢，直到本月8日喘不過氣，送醫後確診，為插管重症。他先前已傳染給6名家人，當時一同支援桃園的同行工頭、工人及水泥工岳父的孫女，也在昨天確診。

水泥工確診後，這2名同行工人沒有被隔離，從8日一直到11日，足跡遍布新城鄉多個工地、新城慈汶宮、早餐、便當店、超級市場、建材行、藥局等處，縣府一直到今天才在新城鄉順安活動中心急設臨時快篩站，篩檢406人均為陰性。

縣府表示，水泥工確診後即插管，是透過家人調出通聯紀錄，找到工頭，再聯繫到工班人員，全部帶去快篩和PCR採驗。

衛生局長朱家祥說，今天新增3例中，案12669是水泥工岳父的孫女，她的母親和弟弟先前已確診，案12669也列為居家隔離者，昨天確診，足跡較單純，匡列家人1人。

另兩名染疫的同行工班人員，案12668為60多歲工人，曾和水泥工一同到桃園工作，18日到25日回到花蓮，在新城工地工作，後來因疫情關係工作停止，這幾天都和妻子在家裡，昨天PCR確診，匡列家人2人。

另一人案12670為45歲工頭，和父親及女兒同住，也與水泥工一起到桃園工作。案12670較為活躍，從6月8日到11日，曾到早餐店、順安工地、統冠新城店、便當店、金香批貨中心、五金百貨、農會、康樂工地、慈汶宮等地，11日PCR陽性確診，CT值僅20.2，傳染力較高。案12670共匡列17人，包括家人5位、同事2位、朋友4位及其他6位。