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高雄疫苗9.1萬又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

證實「連戰夫婦幾天前已打完疫苗」 振興醫院：人道立場

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
前副總統連戰（圖）。 聯合報系資料照
前副總統連戰（圖）。 聯合報系資料照

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。對此，振興醫院低調證實，「連戰夫婦幾天前已完成疫苗接種」。院方強調，連戰雖然不在前三類施打順序，但因其罹患惡性腫瘤且年事已高，必須經常進出醫院，容易受到感染，主治醫師建議施打疫苗。且最近得知政府即將開放75歲以上長者施打，基於人道立場，為連先生夫婦兩人施打疫苗。

國民黨國政基金會副董事長連勝文昨在臉書發文，要民進黨及側翼快去打高端疫苗，「用生命實踐台灣價值」，遭周玉蔻在臉書回嗆，質疑連戰夫婦是否在北投某醫院打特權疫苗。

連戰辦公室主任彭國省之前接受本報採訪表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德。連戰辦公室對此表達強烈遺憾，認為現在欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能責怪人民。

針對連戰的施打疫苗時間是否違法，由於指揮中心上月表示5月28日以後非1、2、3類人員禁止施打。彭國省強調，連戰在疫情爆發前、4月底就出入醫院多次，5月上旬住院，5月下旬出院。「當時的新聞報導，鼓勵65以上長者施打，這個時間點已經很清楚」。他說，連戰施打疫苗的說法他尊重醫院，他也強調是醫院建議施打。

連戰 新冠疫苗 周玉蔻

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