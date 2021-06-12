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破口是萬華？新北副市長：中央沒將病毒阻絕於境外

聯合報 / 記者李成蔭王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然。圖／取自侯友宜臉書
新北市副市長劉和然。圖／取自侯友宜臉書

衛福部次長石崇良稱「萬華是破口」，引發各界批評，新北市副市長劉和然表示，如果有將病毒「阻絕於境外」，就沒有今天境內控管的問題，同時也希望大家不要標籤化或歸責於萬華，因為同樣的群聚也可能發生在台灣任何一地點。

劉和然指出，這次疫情發展，的確是以萬華為中心，以放射線狀傳播到周圍的新北行政區，包含板橋、土城、三重、新莊、蘆洲、中和、永和、新店等八區，共有200多萬市民受影響，推測應該是此八區與萬華的生活圈較為密切，所以疫情發展較為嚴峻，事實上，就連台北其他行政區也是由萬華散佈出來。

劉和然說明，市長侯友宜過去就強調「阻絕於境外、管控於境內」，如果將病毒在境外阻絕住，就不會有境內管控的問題，既然阻絕於境外出了問題，那一定要檢討找出原因，畢竟如果早在境外擋住病毒，就不會有如今境內控管的問題。

劉和然認為，近來兩個問題一再被討論，「3+11」的政策決定到底出了什麼狀況？諾富特為何沒有落實防疫管理、產生防疫破口，以致國內出現社區傳播？這兩項重大缺失，是否造成最終的結果，民眾心中自有看法，但指揮中心也應該趕快釐清，以免再次出現類似情況。

劉和然強調，即便疫情由萬化開始擴大，也不應該將萬華標籤化，或歸責於萬華，因為病毒無法阻絕於境外時，當時的群聚也可能發生在台灣任何一個地點。

疫情 侯友宜

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