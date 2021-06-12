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北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

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公布AZ施打計畫 柯文哲：很抱歉！85歲以上才有機會打

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。 圖／北市府提供
台北市長柯文哲公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民。 圖／北市府提供

北市日下午舉行防疫記者會，台北市長柯文哲公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、85歲以上長者及65歲以上原住民，柯文哲說，大概只有85歲以上有機會打，其他的說暫時要說抱歉。

柯文哲說，中央昨晚突然宣布要打，疫苗發下來，目前順序由中央規定，這也合理，按一至六類，還有75歲的人，台北市為什麼一直等中央公布發多少疫苗再處置，因為台北市75歲人口是19萬，一開始宣布75歲可以打，但若發下來只有7萬支，再扣掉中央的1.2萬支，剩下5.8萬，另1.2萬支是中央寄在台北的，中央決定機關要打的剩下5.8萬，還要扣掉前面五類人，最後才給第六順位75歲以上長者。

台北市75歲人口是19萬人，給長者扣掉五順位，還沒打的，事實上他們也想了很久，不能先擺一個擂台，75歲老人自相殘殺，每10個剩下2個進來，19萬打到剩下5萬再進來，這種困難的決定，地方政府還是要做決定，從行政上最方便、醫學最合理方式，從每年紀大的開始打。

柯文哲說，新冠肺炎滿特別的，高齡者死亡率高，國外80歲死亡率到20%，50歲以下幾乎很少死亡，當疫苗有限時 ，剩下5萬劑要打75歲以上，怎麼分配？85歲以上就是5.8萬人，雖然不見先得百分之百都會來打，大概只有85歲以上有機會打，其他的說暫時要說抱歉，按年紀最大的打，給最需要的人打。

柯文哲說，再一次說一聲抱歉，第一到三類就要用掉1.3萬劑，移動不方便的，也有機動打針隊，洗腎者就發到診所 ，85歲以上還有、65 歲原住民，有5萬劑，明後天預約，無法上網的，安排16日下午、17日早上來打。

北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
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北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供
北市公布打疫苗預約流程。圖／北市府提供

北市 柯文哲 AZ疫苗

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