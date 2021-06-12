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石崇良稱破口在萬華 柯：應認失言，除非想再被砸病歷
衛福部次長石崇良昨天在立法院回應質詢時，指出「破口在萬華」引發議論。對此，台北市長柯文哲今天表示，他和石崇良熟識，現在應該認為自己失言，「除非他想要被我砸病歷第二次」。
石崇良昨在立院答詢時表示，這波疫情調查，根據確診個案數、地理分布等科學數據後發現，是從萬華地區擴散到其他地區，主張應該要加強熱區的社區篩檢，此番發言被外界解讀是貼萬華地區標籤。
柯文哲下午在記者會上回應，說「萬華存在那裡好幾百年，今天病毒也不是外太空掉落萬華」，疫情還相當嚴峻，不用推卸責任。
柯文哲表示，自己和石崇良熟識，石應該認為自己失言，「除非他想要被我砸病歷第二次」，相信現在叫他出來說，也一定會承認是失言，現在疫情緊張，不用在這件事情上打轉。
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