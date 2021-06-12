11日交通流量增加16.7% 侯友宜憂成防疫破口

新北市總確診人數累計5583人，市長侯友宜表示，他到新北市交控中心去看車流量，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，拜託民眾宅在家低度活動，多出的16.7％交通量可能造成防疫壓力跟破口。

侯友宜表示，新北市疫情高漲，確診個案數每日120至130例，希望民眾嚴格做好低度活動，呼籲住在熱區高風險里的民眾趕快去快篩，目前篩檢到陽性人數996人，陽性率1.7％，昨天出來篩檢4698人，其中有36個陽性個案，陽性率0.8％，每天都找到30至40多個，盡快把無症狀或是輕症確診者找出，阻斷傳播鏈，精準疫調，讓確診者匡列採檢，大家配合積極努力做，就會做好控制，侯友宜拜託民眾連續三天假期到新北36處篩檢站篩檢，今天啟動林口機動篩檢站，林口地區的民眾也可以就近去篩檢。

侯友宜提醒，今天是端午假期第一天，他到新北市交控中心去看車流量，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，昨天晚上增加交通量，非常擔心是不是有人要返鄉，或是利用3天假期要去哪裡走走，拜託民眾宅在家低度活動，多出的16.7％可能造成防疫壓力跟破口。

侯友宜說，連昨天YOUBIKE的租借量都比平常超過一倍，從車流量跟交通量看出市民的活動比平常高，至少增加5.8%，拜託大家留在新北市不要返鄉。