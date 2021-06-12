快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11日交通流量增加16.7% 侯友宜憂成防疫破口

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭李成蔭／新北即時報導
新北市總確診人數累計5583人，市長侯友宜表示，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，多出的交通量可能造成防疫壓力跟破口。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市總確診人數累計5583人，市長侯友宜表示，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，多出的交通量可能造成防疫壓力跟破口。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市總確診人數累計5583人，市長侯友宜表示，他到新北市交控中心去看車流量，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，拜託民眾宅在家低度活動，多出的16.7％交通量可能造成防疫壓力跟破口。

侯友宜表示，新北市疫情高漲，確診個案數每日120至130例，希望民眾嚴格做好低度活動，呼籲住在熱區高風險里的民眾趕快去快篩，目前篩檢到陽性人數996人，陽性率1.7％，昨天出來篩檢4698人，其中有36個陽性個案，陽性率0.8％，每天都找到30至40多個，盡快把無症狀或是輕症確診者找出，阻斷傳播鏈，精準疫調，讓確診者匡列採檢，大家配合積極努力做，就會做好控制，侯友宜拜託民眾連續三天假期到新北36處篩檢站篩檢，今天啟動林口機動篩檢站，林口地區的民眾也可以就近去篩檢。

侯友宜提醒，今天是端午假期第一天，他到新北市交控中心去看車流量，經過監控比較這周跟上周的交通量，增加了5.8%，昨天更增加了16.7%，昨天晚上增加交通量，非常擔心是不是有人要返鄉，或是利用3天假期要去哪裡走走，拜託民眾宅在家低度活動，多出的16.7％可能造成防疫壓力跟破口。

侯友宜說，連昨天YOUBIKE的租借量都比平常超過一倍，從車流量跟交通量看出市民的活動比平常高，至少增加5.8%，拜託大家留在新北市不要返鄉。

侯友宜 篩檢站

延伸閱讀

中央突襲宣布配送疫苗 侯友宜：中央應早點告知

新北交通量增加16.7％ 侯友宜呼籲「不返鄉、別外出」

新北：12日公告施打對象及日期 15日開打疫苗

施打疫苗釀風波 侯友宜：新北按中央公佈順序施打

相關新聞

疫情破口在哪？新北副市長劉和然：3+11、諾富特

新冠肺炎疫情造成台灣300多名民眾死亡，指揮中心指揮官陳時中說還在查，但衛福部次長石崇良卻說萬華是破口。新北副市長劉和然...

證實「連戰夫婦幾天前已打完疫苗」 振興醫院：人道立場

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。對此，振興醫院低調證實，「連戰夫婦幾天前已完成疫苗接種」。院方強調，...

石崇良稱破口在萬華 柯：應認失言，除非想再被砸病歷

衛福部次長石崇良昨天在立法院回應質詢時，指出「破口在萬華」引發議論。對此，台北市長柯文哲今天表示，他和石崇良熟識，現在應...

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打疫苗

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗，據了解，振興醫院私下證實連戰4月因罹患惡性腫瘤住院，5月下旬出院；而政府...

日參議院無異議挺台參加WHO 謝長廷：史上首次甚為可貴

駐日代表謝長廷今天表示，日本參議院昨天在場議員全體起立，無異議支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的決議，主席山東昭子宣布...

訪台參議員達克沃絲：美國不會拋棄台灣

日前來台訪問的美國聯邦參議員達克沃絲接受「日經亞洲」訪問時表示，她希望台灣人民知道「美國不會拋棄台灣」，而且「我們會挺身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。