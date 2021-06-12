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疫情破口在哪？新北副市長劉和然：3+11、諾富特
新冠肺炎疫情造成台灣300多名民眾死亡，指揮中心指揮官陳時中說還在查，但衛福部次長石崇良卻說萬華是破口。新北副市長劉和然指出，3+11政策、諾富特2重大缺失，是否才產生破口造成國內社區傳播，指揮中心要趕快釐清，免得以後持續發生。
劉和然今在防疫記者會表示，去年新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜強調，疫情來勢洶洶需「阻絕於境外、管控於境內」，只要進來就阻絕，就不會有境內管控問題。
劉和然說，這次疫情發展是台北市「萬華」為中心，以放射狀往新北傳播擴散，影響最大就是一水之隔的新北三重、板橋、中永和、新店、新莊、土城、蘆洲等8區200多萬的民眾。
劉和然表示，萬華又跟新北8個區生活圈、住宿、工作較密切，疫情也比較快發展。而萬華不只影響新北市，台北市其他行政區也是如此。當阻絕於境外沒有管控好，進入到境內的時候，目前就要討論如何落實控管。
不過疫情破口部分，劉和然指出，「3+11」政策決定發生什麼事，諾富特防疫旅館沒有落實管理，才產生破口造成國內社區傳播，這些都是民眾疑慮；而這次疫情不要標籤化、要歸責萬華地區，當時群聚也可能產生在台灣其他任何地點。
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