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85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

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85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打疫苗

聯合報 / 記者王寓中／即時報導
名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。圖為前副總統連戰日前出席考試院前院長許水德告別式。 報系資料照／記者季相儒攝影
名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗。圖為前副總統連戰日前出席考試院前院長許水德告別式。 報系資料照／記者季相儒攝影

名嘴周玉蔻今在臉書影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗，據了解，振興醫院私下證實連戰4月因罹患惡性腫瘤住院，5月下旬出院；而政府已宣布開放75歲以上長者施打疫苗，主治醫師建議85歲的連戰施打疫苗，連同陪病的連方瑀（78歲）也一同施打。

連戰辦公室主任彭國省表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德。連戰辦公室對此表達強烈遺憾，認為現在欠缺疫苗人人自危，應負責任的是政府，不能責怪人民。

針對連戰的施打疫苗時間是否違法，由於指揮中心上月表示5月28日以後非1、2、3類人員禁止施打。彭國省強調，連戰在疫情爆發前、4月底就出入醫院多次，5月上旬住院，5月下旬出院。「當時的新聞報導，鼓勵65以上長者施打，這個時間點已經很清楚」。他說，連戰施打疫苗的說法他尊重意願，他也強調是醫院建議施打。

彭國省說，現在大家都著重在連戰施打疫苗的事情上，但問題在於周玉蔻哪來的資訊？大家應該要有道德良心，不管執政黨還是名嘴，「尤其是周小姐」，他們都已經在轉移大家的注意力，試圖消毒整件事，「把別人隱私講出來就是沒有道德」。

連戰 新冠疫苗 周玉蔻

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