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日參議院無異議挺台參加WHO 謝長廷：史上首次甚為可貴

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
駐日代表謝長廷。 本報資料照片
駐日代表謝長廷。 本報資料照片

駐日代表謝長廷今天表示，日本參議院昨天在場議員全體起立，無異議支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的決議，主席山東昭子宣布決議正式通過。這是歷史上第一次，甚為可貴，「全體起立了，最美的鏡頭，深深感謝！」

謝長廷在臉書上表示，日本國會裡面各政黨都有，因為經濟或其他因素而親近中國的人數也不少，這次沒有異議通過並不容易，大家知道這段期間，有一群友台的議員不懈地奔走、協調、說明、溝通，最後才促成無異議通過的美滿結局。中國政府對此迅速表達強硬反對，表示「日本參議院不顧中方嚴正立場，公然干涉內政，表達反對外，並提嚴正交涉」，日本參議院議員能夠擺脫經濟或其他生物本能的利害，挺著腰桿站起來，表達堅持追求生命平等的基本價值，相信在國際上大大提升了日本國家的品格，這是值得欽佩和感謝的。

謝長廷說，在民主社會，議會是反映民意的機構，在此之前，日本47個都道府縣地方議會，已經有28個通過相關決議，從脈絡和時間看，顯見由地方草根議會的聲音，的確也反映到中央國會，這個議題涉及人道健康，相對阻力較小，但駐日本外館在地方努力奔走，不辭辛勞的耐性説明，請求支持，也真的很值得嘉勉。

外交部發言人歐江安表示，日本參議院於6月11日全票通過「世界衛生組織（WHO）處理台灣問題決議」，籲請各國同意台灣自2022年起參與世界衛生大會（WHA），並要求日本政府與各國合作確保台灣參與WHA的機會。對於日本參議院首度以通過決議形式表達對台灣參與國際組織的堅定支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安說，這次決議是由日本跨黨派國會議員提案，象徵日本政界對台灣參與WHO的全面支持。決議指出，根除傳染病傳播有賴在公共衛生成果卓著的地區與全球分享智慧與經驗，而率先強化防疫體制等措施的台灣未能參加WHA造成國際防疫體系的損失，國際社會對此已有共識。

日本 謝長廷 WHO

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