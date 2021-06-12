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亞東醫院湧入施打疫苗人潮 醫護嘆：加班卻被批評
新北市亞東醫院今天施打莫德納疫苗，但一早想施打疫苗的醫護人員湧入醫院、擠滿大廳，有民眾質疑，現場動線規畫不良，亞東醫院表示，部分民政可能因沒打到疫苗有些意見，但都會尊重，有醫護人員坦言，今天跟同事是配合醫院打疫苗加班，也怕下周二若跟AZ疫苗一起打會造成混亂。
亞東醫院表示，原定早上8點半發號碼牌、9點開始施打疫苗，但醫院人員在6、7點到醫院時，因現場已有很多民眾排隊，才決定提前發號碼牌，500張號碼牌在7點20分左右發完，對沒拿到號碼牌的民眾也有勸導不要在大廳逗留，現場相關防疫措施都有做好。
亞東醫院表示，今天都是醫事人員施打疫苗，現場雖然人多，但大家都井然有序，還是有盡量保持隊伍之間的距離，至於沒拿到的號碼牌的人只能請先行回家，對於無法施打疫苗而有意見的都會尊重，但醫院沒有權利決定施打的先後順序。
有醫護人員私下表示，因下周二要打AZ疫苗，怕兩種疫苗一起打會搞混，醫院希望大家早點打到疫苗，加上周六大多數醫療院所都是休診，所以才決定在今天加開疫苗門診，但看到現場有人因為沒打到疫苗不開心，甚至批評醫院，對此覺得很難過。
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