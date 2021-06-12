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5.6萬劑疫苗抵台南 黃偉哲宣布今下午開打、長者15日打

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，今天上午有5萬6千劑疫苗送抵台南。圖／台南市政府提供
日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，今天上午有5萬6千劑疫苗送抵台南。圖／台南市政府提供

日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，中央昨天通過檢驗封緘，晚間陸續配送到各縣市，今天上午有5萬6千劑疫苗抵達台南，台南市長黃偉哲下午1時多在臉書發文指，「病毒不等人，保護市民不能等」，宣布今天下午開始就會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，至於高齡長輩仍是照原訂規畫，6月15日開打。

黃偉哲指出，由於中央配送首批5萬6千劑疫苗在今天上午送達，台南市政府宣布今天下午開始到14日會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，「疫苗今天到，就今天開始打」、「病毒不等人，保護市民不能等」，包括醫事人員、防疫人員、高接觸風險工作者以及機構、社福照顧系統的人力與受照顧者。

台南市的長輩則是依照原計畫，從6月15日起施打，免預約、免排隊、市府會主動通知長者。首波15日到20日會以85歲以上以及75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，第二波則為75歲以上以及65歲以上具有原住民身分的長者，接種日期視中央撥補狀況再訂。

AZ疫苗 原住民 黃偉哲

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