聽新聞
test
0:00 / 0:00
5.6萬劑疫苗抵台南 黃偉哲宣布今下午開打、長者15日打
日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，中央昨天通過檢驗封緘，晚間陸續配送到各縣市，今天上午有5萬6千劑疫苗抵達台南，台南市長黃偉哲下午1時多在臉書發文指，「病毒不等人，保護市民不能等」，宣布今天下午開始就會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，至於高齡長輩仍是照原訂規畫，6月15日開打。
黃偉哲指出，由於中央配送首批5萬6千劑疫苗在今天上午送達，台南市政府宣布今天下午開始到14日會依照疫苗接種順序，施打第一類到第五類優先對象，「疫苗今天到，就今天開始打」、「病毒不等人，保護市民不能等」，包括醫事人員、防疫人員、高接觸風險工作者以及機構、社福照顧系統的人力與受照顧者。
台南市的長輩則是依照原計畫，從6月15日起施打，免預約、免排隊、市府會主動通知長者。首波15日到20日會以85歲以上以及75歲以上領有重大傷病卡或具原住民身分的長者為優先，第二波則為75歲以上以及65歲以上具有原住民身分的長者，接種日期視中央撥補狀況再訂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言