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台美有望復談TIFA 江啟臣：我方應反映食安議題等民情
美國國務卿布林肯近日稱台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）有望復談，國民黨主席江啟臣今表示，樂見中斷5年的會談復談，盼雙方能就全面性台美經貿問題對話協商、達成具體共識，不要因單一商品或品項，最後又不了了之或受阻礙。
江啟臣也說，雙方會談不管有怎樣的具體承諾，都應受國會監督，這樣才能保障國家利益。
江啟臣表示，希望TIFA復談能有實質對話，對雙方遇到的貿易障礙充分交流、達成共識，我方代表也應反映國內包含食安議題等民情，具體爭取。
本土疫情爆發，衛福部次長石崇良昨天在立院答詢直指萬華是破口。國民黨主席江啟臣今批評，國際媒體都認證，台灣疫情延燒是因民進黨政府自大、自滿、自傲、不敢逆時中，民進黨政府居然還有臉怪給萬華人民，請向萬華人民道歉
江啟臣說，這次疫情破口明顯就是放寬機師隔離檢疫期為3+11決策與華航諾富特管理，怎麼會是萬華人民的錯，石崇良這樣的回答是知錯不改，還要卸責給無辜人民。
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