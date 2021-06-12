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新北金山85歲以上長者15日起分3天分施打 里鄰長會通知
新北市金山區統計，85歲以上長者共有530人，從從15日開始連續3天，每天在金山衛生所、運動休閒廣場施打，採取分時段、里鄰來施打。區長廖武輝表示，將透過里鄰長系統通知，里幹事也會協助，並會廣播來告知。
市長侯友宜上午表示，新北市因為在疫苗接種，中央分配沒有辦法一次就到位，滿足75歲以上長者的施打，所以新北市就採取分齡分階段的方式來施打，先以85歲以上的長者來施打，這一波85歲以上施打，所以施打的過程要做到分區、分里、分時段，不但不能造成群聚，更要細膩到位，因為長者的安全健康比施打疫苗更重要。
金山區長廖武輝說，已將各里鄰施打的時間、地點排出並公告，以分時段、分里鄰的方式施打，將透過里鄰長系統通知，里幹事也會協助，並會廣播來告知長者，首波先施打85歲以上長者。
廖武輝提醒長者攜帶健保卡、身分證件、印章，防疫期間請保持社交距離、全程配戴口罩，請依照各里排定時間到施打地點報到。
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