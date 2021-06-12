詢問疫苗預約電話不斷 南投縣衛生局完成規畫後公布
南投縣新冠肺炎疫情連續兩天零確診，中央流行疫情指揮中心昨天臨時宣布，首批日本AZ疫苗提前3天配送到各縣市，75歲以上年長者排在第6順位施打，南投縣衛生局今天詢問電話不斷，衛生局表示，為了讓疫苗施打更順利，仍會在15日起開始施打，今天下午說明疫苗數量、施打地點和方式，請民眾耐心等候。
南投縣民政處統計，全縣75歲以上人口約2萬9000人，首批疫苗數量1萬多劑，數量遠遠不足。南投縣雖未開放第六類75歲以上長者預約注射，但昨天起詢問電話便應接不暇。要統計各鄉鎮符合施打標準人數，難度不小，也讓基層公務員相當困擾，只能盡量在時間內完成。
衛生局表示，這批AZ疫苗今天已經送抵南投，民眾先預約也不會先施打，正在著手規畫施打方式、時間、地點，15日後才會開始施打，呼籲民眾不要急著打電話詢問，下午疫苗注射規畫完成後，會統一對外說明。
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