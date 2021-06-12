【專家之眼】蔡英文「知過不改」？道歉只是行禮如儀

蔡英文總統11日首次為國內疫情擴大成災表示道歉。雖然她道了歉，但是絕大多數國人都覺得她就像為「缺電」道歉，只是「行禮如儀」而已。

蔡英文的「道歉」完全無法讓人民感受到誠意，好像只是領導人必須在這個時間點做出這樣的「表態」而已。

她的「道歉」就像在台灣連續「缺電」她出面道歉一樣，她既不承認她的能源政策有很大問題，更不想承認她的「無核家園」目標根本做不到。

事實上，她所做「台灣不會缺電」的保證只是空話，每年一到夏天就會「跳票」。

對蔡英文來說，「道歉」已經快要變成她的「口頭禪」或「牙疼咒」，多喊兩次也無所謂。如果在「道歉」之後，她能提出改善之道，包括調整能源政策的諸元配置比例、延長無核家園的時程、降低火力發電的比重，以及重新啟動核四，那就是有誠意與有意義的道歉。

到了以後台灣再度停電，蔡英文再出面「道歉」即可，反正多道幾次歉又不用花錢。

同樣地，這次蔡英文為疫情擴大道歉，既沒有承認決策錯誤，也沒有調整人事，還讓ㄧ些早該引咎辭職的官員繼續留在政府部門作秀與唬弄人民。

一個不知防疫為何物的衛福部長 陳時中居然能自吹自嗨台灣為「公衛大國」，還建議蔡政府不用花錢廣設快篩、普篩站為人民把關。

及至有能力研發疫苗的日本、南韓與以色列都以人命關天，決定「超前部署」大量採購優質疫苗，我國國安高層是情報不靈，還是上報蔡政府卻遭到打槍，以致可以用300億新台幣解決的疫苗問題，後來竟讓蔡政府要花6000多億來紓困？

難怪有人說「錯誤的決策比貪汙還可怕」！難道錯誤的決策不應該追究責任？還是蔡英文自己犯下決策錯誤，只能以含混不清的「道歉」打馬虎眼？

6月2日，蔡英文在民進黨中常會上指出，執政責任是要承擔人民不安，要窮盡一切方法來解決。她並說，暴力與言語羞辱無助防疫，病毒才是敵人。問題是、她真的做到這些話了嗎？她真的與日本、南韓、以色列領導人一樣以人民福祉、健康、生命為重，在防疫上「超前部署」了嗎？

台灣人民很善良，但這種人命關天的決策大錯誤，卻不是蔡英文一句「道歉」就可輕易化解的。對於因染疫確診而往生的人民，蔡政府應以最大的誠意提出「國賠」。

更重要的是、蔡政府不應只是靠南韓、日本捨棄不用的AZ疫苗，或是美國捐贈的少量疫苗，而應像日、韓、以三國一樣做出真正的「超前部署」向國外大量採購優質疫苗，才能稍稍彌補蔡政府在防疫決策上所犯的滔天大錯！