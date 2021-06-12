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布林肯通話楊潔篪籲勿施壓台灣 外交部：感謝仗義聲援

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員楊潔篪11日通話；外交部今天表示，面對中國不斷升高對台灣的進逼作為，外交部感謝布林肯再次為我仗義聲援。

外交部表示，美國國務院於美東時間11日上午發布新聞稿表示，布林肯剛與楊潔篪通電話，布林肯曾向中方強調，美方對於香港民主惡化，以及對新疆維吾爾族種族滅絕和違反人道罪行的關切。他並再次呼籲北京停止對台灣施壓，並以和平方式解決兩岸議題。

外交部表示，拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也表達對台海和平穩定的高度重視，不僅在美中高層官員互動的場合中，多次呼籲北京停止對台灣施壓；近月以來，更在與其他盟邦的雙邊或多邊場域中，促請盟邦共同對台海情勢及中國對台灣挑釁行為表達關切。外交部感謝拜登政府持續力挺台灣，也將在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

外交部長吳釗燮在外交部官方推特上表示，謝謝布林肯為台灣發聲，他也讚美布林肯直接向楊潔篪表達中國大陸在新疆違反人權的行為，認為大家都需要跟中國表明要停止這樣的行為。

外交部 布林肯 楊潔篪

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