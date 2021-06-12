布林肯通話楊潔篪籲勿施壓台灣 外交部：感謝仗義聲援

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員楊潔篪11日通話；外交部今天表示，面對中國不斷升高對台灣的進逼作為，外交部感謝布林肯再次為我仗義聲援。

外交部表示，美國國務院於美東時間11日上午發布新聞稿表示，布林肯剛與楊潔篪通電話，布林肯曾向中方強調，美方對於香港民主惡化，以及對新疆維吾爾族種族滅絕和違反人道罪行的關切。他並再次呼籲北京停止對台灣施壓，並以和平方式解決兩岸議題。

外交部表示，拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也表達對台海和平穩定的高度重視，不僅在美中高層官員互動的場合中，多次呼籲北京停止對台灣施壓；近月以來，更在與其他盟邦的雙邊或多邊場域中，促請盟邦共同對台海情勢及中國對台灣挑釁行為表達關切。外交部感謝拜登政府持續力挺台灣，也將在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

外交部長吳釗燮在外交部官方推特上表示，謝謝布林肯為台灣發聲，他也讚美布林肯直接向楊潔篪表達中國大陸在新疆違反人權的行為，認為大家都需要跟中國表明要停止這樣的行為。