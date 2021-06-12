他轟陳時中「不見棺材不掉淚」！盤點十大「逆時中」名人排行榜

他們全都「逆時中」

去年因為疫情掌控良好，台灣獲得了防疫資優生的封號。近日卻形象逐漸破滅，原先控制得很好的疫情開始出現破口，本土案例日益攀升，許多不滿中央做法的聲音逐漸出現，認為政府疏忽導致一手好牌全打壞。防疫指揮官、衛福部長陳時中人氣也逐漸下滑，許多藝人、網紅、地方首長及名人們紛紛站出來「逆時中」，對著疫情指揮中心開嗆，質疑的聲量也逐漸升高。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你十大因為「逆時中」擁有高聲量的知名人物，他們又說了哪些話呢？一起來看看！

image source：Youtube/衛生福利部疾病管制署

No.10 金門縣長 楊鎮浯

楊鎮浯曾要求中央同意購買中國合法疫苗被駁回，縣府公告要搭機到金門的旅客實聯制、接受快篩也遭指揮中心依法撤銷。他強調已兩度發函未獲回覆，請中央儘速審核通過「勿再以任何理由阻擋」。

為了嚴防疫情擴散，金門、澎湖、馬祖3離島6月1日宣布全面快篩，抵達機場的民眾必須強制進行快篩，被中央宣告違法，撤銷其公告。對此，3個離島口徑一致「逆時中」，堅持進行全面快篩。楊鎮浯提到，目前所有破口都來自熱區返回的民眾，為了降低風險會繼續實施。只要民眾在台灣本島未做過快篩的，抵達金門後就必須配合，若不願配合將給予相應的處分。

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No.9 南投縣長 林明溱

繼金門之後，林明溱5月25日也開始「逆時中」，對著媒體痛批：「中央每天光開記者會，沒有給老百姓預防的方式，光講有什麼用？」

當時林明溱進一步表示，中國國台辦已經與他聯絡，願意提供協助採購疫苗，也強調若中央授權開放地方政府採購疫苗，縣府會馬上行文中央，動用第二預備金2,500萬元，購買由代理商上海復星醫藥公司的輝瑞BNT疫苗的給南投縣民施打，逆時中的向中央喊話：「救人要緊，希望不要有政治考量」。

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No.8 中華民國防疫學會理事長 王任賢

王任賢日前針對雙北快篩站陽性率逐日降低做出說明，表示這次是「抗原篩查」，與過去彰化、北榮作的血清調查不同，主要用來調查現在病人數量。他認為，雙北市「逆時中」做了廣泛篩查，篩檢後就隔離病人，讓病例數減少，砲轟中央「逆時中才會對，順時中就錯了」。

王任賢提到，過去他也「順時中」主張不要篩檢，但若把篩查比喻成子彈，過去台灣不需要發空包彈，現在變成敵人出現，開槍卻發現自己子彈不夠，痛批陳時中「腦筋轉不過來」、「為何一定要等見到棺材才要掉淚呢」。

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No.7 網紅 館長陳之漢

「館長」陳之漢旗下健身房配合防疫關門、損失慘重，向來力挺民進黨的他忍不住對政府開罵，怒轟這次的危機，就是因為政府錯誤決策，從華航「3+11」、到「防疫旅館讓隔離者與正常人混住」導致疫情惡化，更曾在直播嗆綠營支持者「疫情期間不能檢討」的說詞「非常Shit」。他直言，中央錯誤判斷影響人民生計，許多誠實納稅、守規矩的民眾業者卻得共同承擔：「我們這些人的損失，就應該的嗎？」

除了飆罵民進黨，館長還連日在臉書上針對防疫措施、問題舉辦投票調查，更在5月31日呼籲總統蔡英文趕快採買國外疫苗，別再堅持使用國產疫苗，爆氣狂罵：「疫苗要越快越好，你在等、等你X個XX，等到七月底，那我們封城封到七月底嗎？」

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No.6 台北市議員 游淑慧

去年彰化縣衛生局主動採檢無症狀者，揪出一名美國返台少年感染新冠肺炎，被中央流行疫情指揮中心政風處調查，引發熱議。游淑慧表示，公務員勇於任事成功發現病例，有功卻要罰，實在讓人寒心，認為陳時中越權下令「好大官威」，反嗆「套一句陳部長之前嗆聲的話，『不要內行人外行話』」。

去年「敦睦艦隊事件」有92名官兵以「未獲上級指示」為由，拒絕高雄市府疫調，陳時中當時表示，曾下令避免洩漏隱私，希望直接請公務員前往檢疫所做疫調。但各縣市大部分都以電話疫調為主，引發游淑慧大酸：「疫調不用電話，都要面訪？原來地方都在逆時中。」對於郭台銘要採購疫苗，卻因為需要繳交的文件太多，遺漏了疫苗原廠授權書，游淑慧怒批中央刁難，要中央「做事後把關，不要做事前卡關」。

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No.5 中研院院士 陳培哲

既是中研院院士，同時也是國內病毒及肝炎權威的陳培哲，曾是食藥署疫苗審查委員之一。他對蔡英文公布國產疫苗將於7月量產上市表示質疑，認為民進黨政府不相信科學，國產「高端疫苗」選錯技術，7月不可能通過緊急使用授權（EUA）。

陳培哲表示，目前國產疫苗的技術是採用蛋白質次單位疫苗，尚未通過國際標準，並且研發太慢，不符合現在的緊急狀況。此番發言被外界認為「逆時中」，引發網友熱議。

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No.4 台北市議員 羅智強

羅智強常在臉書上針砭時事，5月19日怒斥指揮中心淪為「報數中心」，更提到當疫情守住時，陳時中就享受「順時中昌，逆時中亡」的無限光榮，出現破口時就換侯友宜、柯文哲上場，「英雄是我、狗熊你當」真是好偉大的防疫戰略。

6月4日，針對郭台銘想捐五百萬劑BNT疫苗卡關，羅智強也批，去年底任台灣東洋董事長的前行政院長林全原已談妥代理三千萬劑疫苗，最後卡在「原廠授權書」而放棄，現在又有同樣問題，怒斥：「難道歷史又要重演？陳時中吃完林全豆腐？現還要繼續吃郭董豆腐？」

No.3 台北市議員 徐巧芯

徐巧芯因公布「案765紐籍機師」的完整足跡而被網友認為是逆時中的代表人物，當時她也質疑：「為何指揮中心的疫調只公布一半？」強調政府應秉持公開、透明的立場說明清楚，讓民眾能夠好好防疫。

當指揮中心提出「校正回歸」四字時，網紅宅神朱學恒批「玩弄數學」，徐巧芯也直接回覆「他沒有玩弄數學，他是玩弄中文」。如今國內疫情嚴峻，迫切需要疫苗，徐巧芯也質疑疾管署網站公布自費民眾也不能選擇廠牌，痛批「人民竟然連選擇的自由都沒有」文章貼出不久後，徐巧芯發現疾管署相關QA被緊急刪除。

No.2 新北市長 侯友宜

侯友宜在防疫表現上獲民調高度肯定，5月15日上午政府宣布雙北升3級警戒，早在1個小時前，侯友宜就下令新北活動一律取消、呼籲中央升級備戰。雙北陷入疫情重災區之際，柯侯展開雙城聯盟，提前宣布雙北高中職以下停課，當時陳時中不打算跟進，還酸要考慮學生受教權及照護問題，結果教育部長潘文忠隨後宣布5月19日開始全台停課。

先前中央開放長照機構實名制、預約探視，侯友宜直接表示「不會比照」，被外界解讀為「逆時中」，他強調，長照機構是慢性病長者等最高風險群聚集處，要更嚴謹落實管理機制。針對包括郭台銘等民間願意協助進口的問題，侯友宜也哽咽向中央喊話「別再刁難了啦、趕快一點啦」，防疫先鋒的形象讓網友印象深刻。

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No.1 台北市長 柯文哲

柯文哲連日對衛福部部長陳時中開砲，儼然成為「逆時中教主」，包含批中央「當官不是在辦公室看數據，腦袋裝水泥」、針對病床數爭議「如果我還在台大醫院當柯P，你敢講那種幹話，我病歷早就砸過去」，屢屢造成話題。對於柯文哲的發言，陳時中回應，評論時事大可不必用太粗暴的話，石崇良也緩頰「病毒才是我們共同的敵人」。

其實柯文哲不只「逆時中」，也敢砲打中央「逆英文」。柯文哲日前開嗆蔡英文：「新冠死亡人數破百，蔡總統沒有開記者會；高端股價一跌，蔡總統就出來開記者會」，諷刺政府是在護盤股價，氣到蔡英文公開直斥「不要酸言酸語」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月10日至2021年06月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『逆時中人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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